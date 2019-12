Wanda Nara/ “Mai nessuno ha fatto cilecca a letto con me. Le corna? Ho tradito”

Anche Wanda Nara si è sottoposta alla celebre intervista de Le Iene. Nel particolare, la showgirl si è sottoposta all’intervista doppia che l’ha vista al fianco di Pupo. I due, infatti, saranno gli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Molte le confessioni della moglie di Mauro Icardi, a partire dalla smentita del presunto flirt con il centrocampista croato dell’Inter Marcelo Brozovic: “Si tratta del gossip che più mi ha dato fastidio, – ha ammesso la Nara, per poi aggiungere – totalmente inventato, una storia d’amore con un compagno di mio marito mai incrociato in vita mia”. Niente di vero, quindi, così come le voci secondo le quali voglia rovinare la carriera di suo marito: “Tutti dicono che voglio rovinargli la carriera, ma non è vero!”.

Wanda Nara: “Ho messo le corna ma non ad Icardi!”

Ma da Mauro Icardi si passa a parlare di sesso e di tradimento. Wanda Nara ammette: “Quanto conta da 1 a 10? 10! Ma mai nessuno ha fatto cilecca con me, anche se ho avuto solo 3-4 partner a letto…” Invece la prima volta è stata “A 18 anni.” Altro argomento delicato e piccante è quello del tradimento. Wanda Nara confessa di aver tradito: “Ho messo le corna, ma non ad Icardi, – chiarisce – e neanche lui a me” aggiunte. Svela infatti di aver fatto i dovuti controlli per accertarsene: “gli ho controllato il cellulare di nascosto e non ho trovato nulla! Mauro invece conosce tutte le mie password.” Si conclude con i ritocchini estetici: “Cosa mi sono rifatta? Solo il seno, da giovane, perché avevo tanto sedere e volevo equilibrare un po’”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA