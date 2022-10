Wanda Nara: “Mauro Icardi mi fa paura”/ La rivelazione choc…

Wanda Nara e Mauro Icardi: il calciatore punta alla riconquista della ex in modo troppo intrusivo…

Ebbene sì, la telenovela tutta argentina, capace di far avvicinare i mondi, apparentemente così lontani, del calcio e del gossip continua: Wanda Nara ha rilasciato una dichiarazione a dir poco choccante sul suo ex, Mauro Icardi. Da quando i due si sono separati ne abbiamo viste di tutte: a iniziare dai tentativi di riconquista, miseramente falliti, da parte del calciatore, continuando poi con la neo relazione, decisamente atipica, di Wanda con il rapper 22enne L-Gante, a cui la l’argentina ha concesso addirittura di essere ripresa in un video hot.

Pensavate di averne vesti di tutte? E invece no… La news? Wanda Nara ha paura di Mauro Icardi! Lo ha rivelato lei stessa alla presentatrice Luli Fernández nel corso di un’intervista per il programma Partners of the Show. Ma andiamo con ordine: tra i due ex innamorati è sempre stata lei la più decisa sul divorzio: era stata Wanda ad aver per prima annunciato la separazione e sempre lei, per prima, si è gettata a capofitto in un nuovo amore. L’ex capitano dell’Inter invece ha continuato a credere nella loro storia d’amore, con continui tentativi di riconquista… Tentativi che ora continuano e che, per Wanda, sono fin troppo esagerati e intrusivi, tanto da farle temere per la propria incolumità…

Mauro Icardi non sembra dunque accettare la fine della relazione, e del matrimonio, con Wanda Nara. L’attaccante del Galatasaray infatti non ha mai smesso di pubblicare sul proprio profilo Instagram foto che lo ritraggono in momenti affettuosi con la sua ex e persino la sua foto profilo lo ritrae con Wanda! Questa sua insistenza nel tentativo di riconquista è arrivata a un punto tale che anche magazine e testate giornalistiche hanno iniziato a credere in una possibile riappacificazione tra i due. Questa situazione ha portato Wanda Nara, per l’ennesima volta, a dover chiarire la sua posizione, e lo ha fatto con un tweet che non lascia alcun dubbio: “Non ho niente da perdonare, siamo separati”, ha scritto.

Ben presto però, tra i commenti, è apparso anche quello di Mauro Icardi che, per l’ennesima volta, e con insistenza, dice la sua contraddicendo le parole di Wanda: “Separati. Come quando sono venuto in Argentina pochi giorni fa??? Ci metto la firma! Ci siamo trovati benissimo!”. Queste continue intrusioni sembrano aver decisamente stufato la povera Wanda che, intervistata al noto programma Partners of the Show, da Luli Fernández ha fatto una rivelazione choccante… “Come fa a non aver paura? Quello di Icardi è un atteggiamento molto strano!”, chiede l’intervistatrice. Ecco la risposta di Wanda: “La verità è che questa volta ho paura!”.

No tengo nada que perdonar , estamos separados . Gracias por “NO” consultarme ❤️ — wan (@wanditanara) October 20, 2022













