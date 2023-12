Wanda Nara, Natale in famiglia dopo la vittoria a Ballando con le stelle 2023/ Gli scatti con Mauro Icardi

Wanda Nara, Natale in famiglia in Turchia: le foto Instagram

Archiviata l’esperienza televisiva a Ballando con le stelle 2023, conclusa con la vittoria al fianco del partner di ballo Pasquale La Rocca, Wanda Nara è volata a Istanbul. La showgirl argentina, fresca vincitrice del dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ha celebrato il suo trionfo con alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram. Tra questi la gigantesca coppa, che si è portata con sé in aereo quando ha deciso di lasciare l’Italia per tornare in Turchia, a Istanbul, dove vive con il marito Mauro Icardi, calciatore del Galatasaray.

E, proprio in Turchia, la coppia ha trascorso in famiglia il Natale, come mostrato su Instagram dalla procuratrice sportiva. Tutti vestiti a tema, compresi i figli, e una grande tavolata imbandita e ricca di pietanze culinarie. Grandissima armonia in famiglia per la coppia, che si è anche immortalata fuori casa vicino ad gigantesco abete illuminato.

Dopo la vittoria a Ballando con le stelle 2023, dunque, Wanda Nara ha preso il volo assieme alla coppa e ha raggiunto il marito Mauro Icardi a Istanbul, per trascorrere le feste natalizie. Senza dimenticare il grande successo ottenuto in Italia, ricordato anche dal suo partner di ballo Pasquale La Rocca ieri, in un’intervista a Storie Italiane: “Volevo che potessimo portare un bellissimo ballo in finale, ci tenevo tanto a chiudere questa stagione così. Poi il nostro percorso non è stato così lineare, è stato anche conflittuale perché volevamo entrambi arrivare a quell’obiettivo. C’erano tanti ostacoli, quindi ho cercato in tutti i modi di preparare Wanda nel miglior modo possibile“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda Nara (@wanda_nara)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙈𝘼𝙐𝙍𝙊 𝙄𝘾𝘼𝙍𝘿𝙄 (@mauroicardi)













