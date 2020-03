Wanda Nara non c’è al Grande Fratello Vip 2020/ Perché? Lei “Spero torni la serenità”

Wanda Nara assente al Grande Fratello Vip 2020. Anche questa sera, la moglie di Mauro Icardi non sarà nello studio di Alfonso Signorini a causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. Nelle ultime settimane l’opinionista di Canale 5 ha annunciato infatti che sarebbe rimasta a casa con i suoi figli, cancellando tutti gli appuntamenti di lavoro che l’avrebbero impegnata nei prossimi giorni. Da quando Mauro Icardi è in prestito al Paris Saint-Germain, Wanda Nara con tutta la sua famiglia vive a Parigi, ma le disposizioni restrittive in merito all’emergenza sanitaria rendono impossibili i suoi spostamenti: raggiungere Milano, da dove va in onda la diretta condotta da Alfonso Signorini, è infatti impossibile e per questo la Nara ha deciso di rinunciare, almeno per il momento, al suo posto da opinionista. “Sono con voi da casa @alfosignorini @enzoghinazzi”, scriveva Wanda Nara solo sei giorni fa in un post condiviso su Instagram. “Mi mancherete… alla prossima puntata”.

WANDA NARA A CASA: “SPERO TORNI LA SERENITÀ PER TUTTI”

Anche se assente dal parterre del Grande Fratello Vip 2020, Wanda Nara non rinuncia al suo rapporto quotidiano con i fan. Su Instagram continua a condividere lunghe dirette e filmati che la ritraggono serena nella sua quotidianità, circondata dall’amore dei suoi figli e impegnata in una serie di attività ricreative per bambini. L’opinionista, però, non perde mai occasione di condividere le sue sensazioni e sui social, in uno degli ultimi messaggi pubblicati per i suoi fan, scrive: “spero torni la serenità per tutti”. Difficilmente, soprattutto in vista delle restrizioni attualmente in atto nel nostro Paese, Wanda Nara riuscirà a tornare nel salotto del Grande Fratello Vip 2020 e portare avanti il suo ruolo da opinionista. La speranza è che possa tornare in scena per l’ultima puntata del reality, prevista per il primissimo 8 aprile.

PUPO: “WANDA NARA PER ME È COME UNA FIGLIA”

Anche Pupo avverte l’assenza di Wanda Nara nello studio del Grande Fratello Vip 2020. L’opinionista ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000, dove ha parlato del rapporto speciale che si è creato con la sua compagna di parterre e di ciò che oggi li lega: “Non vi nascondo che all’inizio ero un po’ prevenuto”, ha detto il cantante. “Non sapevo a cosa andassi incontro. Pensavo che Wanda fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, visti i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale. Invece – ha spiegato Pupo – non è affatto così”. Pupo ha scoperto infatti una donna ricca di pregi che in breve è riuscita a conquistarlo: “Oggi – ha spietato l’opinionista – per me è come una figlia. È una donna con la testa sulle spalle, responsabile e determinata, brava nel suo lavoro. Le voglio un gran bene… Ho scoperto addirittura che ha degli aspetti di pudicizia. Mi ha sorpreso perché è molto preparata umanamente. Questo la rende speciale”.



