Wanda Nara opinionista al Grande Fratello Vip/ Rivolta web: “Eviterò di guardarlo!”

Dagospia con un tweet che sta già facendo il giro della rete, svela in anteprima il nome della possibile nuova opinionista del Grande Fratello Vip: Wanda Nara. Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini dovrebbe presentare in studio con l’aiuto di due personaggi pronti a commentare le gesta dei personaggi famosi presenti nella Casa più spiata d’Italia. Gli internauti però, sembrano non avere gradito la novella. “Ottimo…sta sul cazzo al mondo… giustamente mettiamola come opinionista”, scrive Francesco. Qualcuno invece si chiede: “Ma è uno scherzo?”. E ancora: “Come peggiorare ancor di più un programma”, “Grazie, eviterò di guardarlo!”, “Mediaset ha un contratto con lei che deve rispettare, magari la spostano dal calcio al Gf…”, “Non so se è peggio Signorini come conduttore o lei come opinionista”. Nel frattempo, secondo le ultime anticipazioni della rete, pare anche che il direttore di “Chi”, abbia posto un veto riguardante la potenziale partecipazione di alcuni concorrenti.

Wanda Nara opinionista al Grande Fratello Vip

E se Wanda Nara potrebbe essere una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip, il buon Fabiano di BitchyF, svela un veto di Alfonso Signorini: “Secondo quanto mi è stato riportato, infatti, Alfonso avrebbe messo un veto su tutti i figli d’arte che in passato hanno bazzicato la casa di Cinecittà. C’è stata Asia Nuccetelli (figlia di Antonella Mosetti), Ignazio Moser (figlio di Francesco Moser), Veronica Satti (figlia di Bobby Solo) ed anche Francesca De Andrè (figlia di Cristiano De Andrè). Il diniego sui figli d’arte non sarebbe però frutto di un pregiudizio, ma di semplici scelte autoriali (probabilmente per non cadere nel deja-vu)”. Proprio per questo motivo, potrebbero essere già stati tagliati fuori dal cast: Niccolò Bettarini, Mercedesz Henger, Leonardo Tano, ma anche Edoardo Ercole e Fabrizia De Andrè. La moglie di Mauro Icardi intanto, sta ricevendo solamente commenti negativi: farebbe meglio a restare a Tiki Taka? A quanto pare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA