Wanda Nara, padre difende Maxi Lopez:/ “Uomo eccellente, deve vedere i suoi figli”

Wanda Nara vs Maxi Lopez, continua la guerra tra i due ex coniugi. L’ex attaccante di Sampdoria e Milan recentemente ha attaccato l’attuale moglie-agente di Mauro Icardi per non consentirgli di parlare con i suoi figli. La showgirl, dal canto suo, lo accusa di non versarle gli alimenti per i tre bambini. Un botta e risposta che si trascina ormai da anni, con l’attaccante che ha affermato nelle scorse settimane di essere arrivato non parlarle più , perché «tanto poi mi ritrovo tutto sui social network». Un clima di altissima tensione, dicevamo, ed è arrivato anche il commento di Andres Nara, padre di Wanda. Intervenuto al programma argentino El Show del Espectaculo, ha affermato: «Io difendo un po’ Maxi Lopez: lui è il padre dei miei nipoti ed è una persona eccellente».

WANDA NARA VS MAXI LOPEZ, IL COMMENTO DI ANDRES NARA

Andres Nara si schiera dunque al fianco di Maxi Lopez, lanciando un messaggio alla figlia Wanda. Nel corso dell’intervista rilasciata al programma argentino, il padre della compagna di Mauro Icardi ha sottolineato di «non volermi intromettere nell’aspetto economico, io lo lascio da parte quando si tratta di sentimenti», anche perché «i soldi vanno e vengono». Il padre di Wanda Nara ha focalizzato la sua attenzione sul lato mediatico: «Io voglio che Maxi Lopez veda i suoi bambini, che condividano del tempo: sono importanti per entrambi». Andres si è poi soffermato sul rapporto con la figlia: «Wanda ha il suo carattere, io il mio: nessuno vuole rinunciarci. Io ho dei principi antichi ma continuerò a essere suo padre: mi comporto bene e lei deve comportarsi da figlia. Non mi rifiuto di parlarle, ma scriverle è impossibile: gli amici mi hanno detto che la mia posizione è impeccabile».

