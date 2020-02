Wanda Nara, papà Andres l’attacca/ “Persa nella fama e nel denaro, non la capisco”

Andres Nara torna ad attaccare la figlia Wanda, opinionista del Grande Fratello Vip e moglie del calciatore Mauro Icardi. In un’intervista rilasciata alla rivista “Caras”, in occasione della nascita del suo nuovo nipotino, Viggo Silvestre Von Plessen, (figlio dell’altra figlia Zaira), ha parlato così: “È persa nella sua fama e nel suo denaro – l’attacco di Nara senior – Wanda dovrebbe imparare molte cose dalla sorella Zaira, che mi ha capito, lei no. Del parto di Zaira ho saputo dai media – ha aggiunto – l’avevo sentita pochi giorni prima via WhatsApp, mi ha detto che sono felici. ma con Zaira è meglio che con Wanda, ha un approccio diverso con me, ma non le chiedo di aiutarmi a facilitare i miei rapporti con Wanda: c’è molta confusione sul rapporto tra me e lei”. Il rapporto fra i due non va a gonfie vele, giusto per dire un eufemismo.

WANDA NARA E IL PADRE ANDRES: UN RAPPORTO INTERROTTO ANNI FA

Wanda e il padre non hanno contatto da anni, e pare che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stato il precedente divorzio fra la bionda maggiorata e l’ex marito nonché calciatore argentino Maxi Lopez. Secondo l’opinionista del Gf Vip, il padre avrebbe preso le difese dell’ex attaccante del Milan, e non le sue, e di conseguenza da quel giorno si è interrotto ogni rapporto. Andres Nara non ha infatti mai conosciuto Isabella e Francesca, le due figlie che Wanda ha poi avuto da Mauro Icardi. “Era tutto semplice con lei, ma ora ha un altro atteggiamento – ha aggiunto e ribadito il padre di Wanda – è persa nella fama e nei soldi, l’ho sempre seguita e accompagnata ovunque e avrei voluto spaccare la testa a tutti coloro che parlavano male di lei. Vorrei anche che chiarisse le sue parole a proposito del nostro rapporto: non capisco perché ha dichiarato che sono la sua più grande delusione”. In un’intervista a Gente la Wanda aveva dichiarato come il padre fosse la più grande delusione della sua vita, parole che evidentemente non hanno fatto piacere allo stesso genitore.

