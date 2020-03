Wanda Nara, perché non c’è al Grande Fratello Vip?/ “Sono a casa per il Coronavirus”

Se Pupo è in studio con Alfonso Signorini per questa nuova e delicata puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara non c’è. La moglie di Mauro Icardi infatti non è in Italia, bensì a Parigi. Causa Coronavirus, la manager e volto televisivo ha deciso di rimanere con la sua famiglia e lo conferma anche attraverso dei video che pubblica su Instagram. “Ciao Italia. Io resto a casa con i miei bambini.” annuncia la Nara, che continua con i consueti consigli per le persone a casa: “Cercate di fare tutte quelle cose che magari da tempo non potete fare, magari sistemare gli armadi, stare con i bambini, cucinare, ci sono un sacco di cose che possiamo fare.”

Wanda Nara assente al Grande Fratello Vip: “Uniti ma ognuno a casa sua”

Wanda Nara sta seguendo il Grande Fratello Vip dal divano di casa sua ma dedica un suo momento ai suoi follower. “Restiamo tutti uniti ma ognuno a casa sua. Io non vado neanche a lavorare, ho cancellato un sacco di lavori, ci hanno chiesto di restare a casa. Un abbraccio a tutti e restate a casa!” Poi condivide alcuni momenti della nuova puntata del Grande Fratello Vip e lancia una dedica proprio ad Alfonso Signorini e Pupo che sono in studio: “Sono con voi da casa!” scrive Wanda, pronta a tornare a stare con loro già dalla prossima settimana.

