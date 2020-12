Wanda Nara porta Luciana Littizzetto in tribunale/ “Nel 2020 ancora donne così?”

Wanda Nara a quanto pare non ha preso affatto bene l’intervento comico di Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, ed ha annunciato via Instagram provvedimenti legali proprio nei confronti della spalla destra di Fabio Fazio. Ad aver fatto discutere nei giorni scorsi è stata la battuta poco felice pronunciata dalla Littizzetto sul conto della moglie di Mauro Icardi in seguito ad un suo scatto social che la vedeva posare su un cavallo, nuda. “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”, aveva detto Lucianina nel tentativo di far sorridere anche la diretta interessata, senza tuttavia riuscirci. La frase aveva indignato anche molti utenti social ma ad infuriarsi, come riportano oggi Corriere della Sera e Fatto Quotidiano nelle rispettive versioni online era stata la stessa Nara. Attraverso le sue Instagram Stories (non più disponibili), Wanda aveva preso in prestito e fatte sue le parole tratte da un pezzo del post Facebook di Antonella Pavisili: “Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina”.

WANDA NARA PORTA LUCIANA LITTIZZETTO IN TRIBUNALE PER BATTUTA “SESSISTA”

La frase pronunciata dalla comica Luciana Littizzetto su Wanda Nara nello spazio a lei riservato su Rai3, nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica scorsa, ha fatto parecchio rumore non solo sui social. In tanti le hanno bollate come parole di cattivo gusto e volgari e proprio a distanza di alcuni giorni la moglie e agente del calciatore Mauro Icardi ha deciso di intervenire in prima persona riportando il commento di Antonella Pavasili su Facebook ma aggiungendo una piccola ma doverosa postilla: “Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”. A quanto pare, dunque, Luciana Littizzetto e Wanda Nara chiariranno lo scivolone commesso dalla comica proprio in un’aula di tribunale per via di quella battutaccia da molti considerata sessista e di pessimo gusto e della quale l’ultima ad averne riso è stata proprio l’argentina.



