Wanda Nara pubblica la diagnosi della sua malattia: “Leucemia mieloide cronica”/ “2024 non deludermi”

Wanda Nara pubblica la diagnosi della sua malattia: “Leucemia mieloide cronica”

Il 2023 si è appena concluso e, come ogni fine dell’anno, è tempo di bilanci per tutti. Per alcuni è stato sicuramente un anno più tosto e complesso rispetto agli altri come nel caso di Wanda Nara, vincitrice di Ballando con le stelle 2023 in coppia con Pasquale La Rocca. L’imprenditrice e procuratrice calcistica di origine argentina lo scorso luglio ha scoperto di avere una leucemia e quel che è peggio è che i suoi familiari e soprattutto i suoi cinque figli, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella lo hanno scoperto dalla tv.

Ed adesso Wanda Nara ha voluto salutare il 2023 con una carrellata di foto significati in cui accanto momenti di gioia privati e successi professionali ha voluto inserire uno dei momenti più brutti della sua vita, la diagnosi della leucemia e l’inizio della terapia. La moglie di Mauro Icardi ha postato per la prima volta il referto medico, datato luglio 2023 in cui si legge: “Vi informiamo che la paziente Wanda Nara è sotto osservazione presso la Fundaleu (il centro specializzato che la sta seguendo, ndr) da luglio 2023 per una leucemia mieloide cronica con una risposta soddisfacente al trattamento somministrato. Effettua visite periodiche in Argentina e in Turchia per controllare la sua malattia”.

Wanda Nara e l’augurio più grande per il 2024: “Ho alzato l’asticella, non deludermi”

Wanda Nara con un lungo post ha voluto ricordare tutti i momenti più importanti dell’anno appena trascorso. È iniziato con la conduzione di Masterchef Spagna ed è proseguito con la vittoria del Premio Personaggio Rivelazione per la sua partecipazione alla versione spagnola de Il Cantante Mascherato. Si passa poi alle dolenti note con le analisi con i valori anormali, gli accertamenti, il ricovero e la scoperta di avere la leucemia mieloide cronica. E dopo l’iniziale spaesamento c’è la voglia di lottare e di rimettersi in gioco accettando di partecipare a Ballando con le stelle 2023 e conquistando tutti alzando il alto la coppa più grande insieme a Pasquale La Rocca. E poi i successi del marito Mauro Icardi con il Galatasaray, il successo del suo brand Wanda Nara Cosmetics ed il singolo uscito poche settimane fa Bad Bitch.

“La mia famiglia che è l’unica cosa importante per me ha la salute ed è felice .. Cos’altro posso chiedere di più? Al 2024 dico che ho alzato l’asticella molto in alto, non deludermi ♥️ Buon anno a tutti” ha concluso Wanda Nara mentre stava festeggiando il Capodanno 2024 a Dubai insieme al marito Mauro Icardi ed i cinque figli.













