Wanda Nara “replica” a Maxi Lopez/ Parla l’avvocato: “I figli? Non versa alimenti!”

Le cose tra Maxi Lopez e Wanda Nara non vanno bene. L’ex coppia continua a vivere sulle montagne russe, con dei momenti di serenità che si alternano a grandi complicazioni e prese di posizione pubbliche. Il campione di calcio ha accusato la sua ex moglie, e attuale compagna di Mauro Icardi, di non farle vedere i figli e di non potere parlare in alcun modo con loro già da tre mesi. Accusa che scotta rilasciata durante un’intervista che ha concesso al canale televisivo argentino Eltrece. Il calciatore è tornato a parlare della sua ex in termini molto decisi e arrabbiati, mettendo in evidenza delle forti criticità. “Non parlo con i miei figli da tre mesi – ha esordito Lopez – è stato molto difficile, e mi mancano. Tutto questo non è colpa degli avvocati, tutto dipende dalla madre, se lei volesse si risolverebbe tutto subito. E spero che si possa risolvere senza avvocati, è difficile. Ho ricevuto anche messaggi aggressivi da parte sua, io non voglio farli pubblicare. Ovviamente se lei lo farà, non posso fare altro”.

Wanda Nara “replica” a Maxi Lopez, le parole del suo avvocato

La relazione sentimentale tra Maxi Lopez e Wanda Nara è ufficialmente terminata del 2013 con la loro separazione. La showgirl argentina aveva incontrato Mauro Icardi, amico e compagno di squadra del suo ex marito, innamorandosene perdutamente. Ricambiata anche da lui, ha messo la parola fine al suo matrimonio per potersi vivere la passione con l’amico di suo marito. Lopez e Wanda hanno avuto tre figli: Valentino, Costantino e Benedicto. A circa sei anni di distanza dalla separazione, i contrasti vanno avanti ancora adesso. La Nara non ha replicato in prima persona ma ha fatto “andare avanti” il suo avvocato: “La situazione è sempre la stessa. Il comportamento del signor Lopez è di non versare gli alimenti. Wanda ha comprato ai bambini dei cellulari così lui può chiamarli e parlare con loro. I ragazzi non avranno mai un divieto o una misura che impedisca al padre di parlare con i bambini. Non so se si risolverà la cosa, non faccio previsioni. E quello che è successo nei tribunali non è la migliore immagine. Grazie a Mauro Icardi, i ragazzi si vestono, mangiano, vanno a scuola e hanno le medicine. Maxi non fa nulla per i suoi figli”.

