Wanda Nara ricambia il tradimento a Mauro Icardi?/ Zaira Nara insinua il dubbio

Wanda Nara e Mauro Icardi sull’orlo del divorzio: le ultime indiscrezioni sul “poliamore”

La telenovela made in Argentina che vede Wanda Nara e Mauro Icardi sull’orlo di una crisi matrimoniale e del divorzio, in primis in seguito ad un presunto tradimento che il calciatore avrebbe inferto alla consulente sportiva da cui lui ha avuto 5 figlii, prosegue con dei nuovi particolari bollenti. Dopo l’esplosione del caso di cronaca rosa che vedrebbe Mauro Icardi amante della modella argentina Eugenia China Suarez, il gossip del momento vorrebbe stavolta Wanda Nara al centro di una relazione extra-matrimoniale ai danni del marito e padre dei suoi figli.

Lo scorso ottobre 2021, Wanda Nara avrebbe rinvenuto una chat top secret registratasi tra il marito Mauro Icardi e la modella argentina Eugenia China Suarez e dopo un triangolo mediatico avviatosi tra i consorti e quest’ultima -con la procuratrice sportiva che via social ha tacciato la “terza incomoda” di essere una sfasciafamiglie, quello passato al centro del gossip come un tradimento inferto a quest’ultima in un hotel a Parigi sembrava essere superato. Ma al puzzle del Wandagate ora si aggiunge un nuovo e bollente pezzo, che vede Wanda Nara protagonista di un flirt condiviso con il cantante L-gante.

Wanda Nara ha un flirt extra-coniugale? Il mistero del gossip s’infittisce…

E ad avvalorare il pettegolezzo che alimenta il gossip del Wandagate ci pensa la mancata smentita di Zaira Nara, la sorella di Wanda Nara, che incalzata sul nuovo sospetto flirt della sorella al format tv LAM ha replicato restando piuttosto vaga: “No, smettetela di parlare ragazzi! Amiamo la musica”. La replica, poi, prosegue ancora vagamente: “Con Wanda ci piace ballare sulla musica di L-Gante. Wanda separata da Icardi? No, non voglio entrare nella vita di mia sorella”. E ad aumentare il carico sul sospetto generale che il gossip abbia un margine di veridicità è poi l’intervento della conduttrice del programma tv a cui ha presenziato Zaira Nara, Yanina Latorre: “Qualcosa c’è, altrimenti avrebbe detto: ‘Va tutto bene'”. Un’esternazione quest’ultima che infiamma il gossip preannunciante il divorzio tra i due consorti vip Wanda Nara e Mauro Icardi.

Che i due consorti argentini siano davvero sull’orlo del divorzio?











