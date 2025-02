La causa di separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi non si sta rivelando solo complessa da gestire tra rivelazioni e gossip, ma anche molto salata, per le richieste che riguardano il mantenimento. Dopo alcuni tentativi di riconciliazione tra le parti, ora si lavora alla separazione, che si sta rivelando tutt’altro che pacifica anche per una richiesta economica esorbitante da parte dell’imprenditrice e showgirl.

Mauro Icardi e Wanda Nara nel caos, lui l’ha denunciata/ Da un mese non potrebbe vedere le figlie

A rivelare il retroscena è il Corriere, secondo cui l’argentina avrebbe chiesto quasi 500mila euro al mese di mantenimento, includendo quello personale e quello delle due figlie nate dalla relazione con l’ex giocatore dell’Inter, che hanno 10 e 9 anni. Le indiscrezioni su tale somma hanno infiammato il dibattito su social anche in merito alla situazione patrimoniale di Icardi, che attualmente veste la maglia del Galatasaray.

Wanda Nara risponde a Keita Baldé: "Non sono una sgualdrina, tua moglie dovrà pagarmi"/ Poi accusa Icardi

Comunque, non mancano i precedenti per quanto riguarda le pretese economiche di Wanda Nara, ma non nei confronti del marito, bensì dei club che dovevano trattare contratto e ingaggio. Così come con la nuova fidanzata del marito, che le aveva inoltrato una richiesta di risarcimento pari a 50 milioni di dollari per la divulgazione della loro corrispondenza privata, ma Wanda Nara ha annunciato di aver vinto questa causa civile.

LA BATTAGLIA LEGALE TRA WANDA NARA E MAURO ICARDI

L’ormai ex agente di Mauro Icardi ora punta a garantire alle figlie, oltre che a se stessa, lo stesso stile di vita che aveva mantenuto durante il matrimonio con il calciatore. Attualmente l’argentino non si è espresso pubblicamente in merito alle richieste avanzate da Wanda Nara, ma vengono citate fonti vicine all’ex Inter in merito all’intenzione di quest’ultimo di difendere i suoi interessi nelle sedi opportune. Dunque, non è chiaro se ci sarà una trattativa sulla richiesta di 500mila euro al mese o se ci sarà una battaglia legale tra le parti.

Wanda Nara e il flirt con Keita Balde/ "Ho provato vergogna", poi le prove delle foto e del video

Stando ad alcuni esperti di diritto di famiglia, la richiesta avanzata dalla showgirl argentina è molto alta anche per i livelli raggiunti nelle altre separazioni tra celebrità, ma potrebbe essere un punto di partenza per scendere poi durante la trattativa. Non è comunque da escludere che alla fine si arrivi a un accordo per una somma non lontana da quella della prima richiesta. Infine, Icardi avrebbe sporto denuncia per sottrazione di minore, attivando una procedura internazionale, per ottenere il rimpatrio delle figlie in Turchia, perché sarebbero tenute in Argentina dalla madre senza il suo consenso.