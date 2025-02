Wanda Nara risponde alle dichiarazioni di Simona Guatieri, la moglie di Keita Baldé. Dopo la diffusione di immagini e video del marito con l’argentina, Simona ha deciso di rompere il silenzio a Verissimo, lanciando forti accuse a Wanda e all’ex marito Mauro Icardi. Stando a quanto raccontato da Simona, il calciatore l’avrebbe tradita con Wanda a soli due mesi dal matrimonio, con i loro bambini ancora piccolissimi. Inizialmente, aveva deciso di perdonarlo ma, successivamente, aveva chiesto la separazione. Adesso, stanno cercando di ricostruire il loro matrimonio ma, a causa del circo mediatico di Wanda e Mauro, si sono trovati loro malgrado al centro dei gossip.

“Lei aveva cercato nuovamente mio marito. Non voleva che non pensassi male di lei, che era una brutta donna, ma sono così nervosa che non ricordo la chiamata. Si commenta da sola, abbiamo denunciato sia lei che Icardi”, ha svelato Simona. Dal canto suo, Keita ha definito entrambi “senza un cuore“. La risposta della showgirl argentina, ovviamente, non è tardata ad arrivare. In un lungo sfogo su X, Wanda ha negato di essersi mai intromessa nel loro matrimonio, rivelando che sarebbe stato il calciatore a insistere per tornare con lei dopo aver scoperto della sua nuova relazione con il rapper L-Gante, tanto da averlo dovuto bloccare.

Wanda Nara accusa Keita Baldé e Mauro Icardi: il lungo sfogo

“Così dispettoso da dover mandare la tua “ex”, che ora poverina dovrà pagarmi per i danni e le bugie perché in Italia si paga molto. Ho prove e foto e audio di TUTTO (come sempre). Mi sconvolge quanto lontano un uomo può andare per il dolore o dispetto”, ha scritto Wanda Nara, anticipando che a marzo tornerà in Italia per dare la sua versione dei fatti, presumibilmente sempre a Verissimo. “So che non c’è bisogno di spiegazioni, ma se c’è una cosa che non sono, è una sgualdrina. Per me i valori della famiglia sono sacri”, ha poi aggiunto, pronta a difendersi in tribunale contro il calciatore e la moglie Simona Guatieri.

A seguire, ha pubblicato un altro post, questa volta attaccando l’ex marito Mauro Icardi. La presentatrice argentina lo ha accusato di non aver partecipato ai compleanni dei loro figli volontariamente, spiegando di avere le prove del fatto che non ci fosse nessun perimetrale relativa alla festa della loro figlia. Al contrario, però, ha preso parte ai festeggiamenti della figlia della nuova fidanzata, China Suarez, ferendo profondamente le due bambine che hanno in comune, Isabella e Francesca. Anche in questo caso, dovranno vedersela con la giustizia per cercare di mettere un punto ad una battaglia che sembra proprio non avere fine.