Wanda Nara rivela fiera “Ho la cellulite”/ Divorzierà da Icardi? Intanto è guerra con la domestica..

Wanda Nara si mostra con la cellulite: “Io sono questa, non quella che invece mostro sui social…”

Wanda Nara quest’estate ha deciso di mostrarsi in tutti e per tutto: anche nelle sue “imperfezioni” che la rendono unica e speciale. In particolare la belle argentina è stata ripresa, dal settimanale Nuovo, in alcune foto esclusive dove si mostra “senza veli”, mentre è intenta a godersi una vacanza a Ibiza con la famiglia. L’imprenditrice e moglie del celebre calciatore Mauro Icardi è stata immortalata mentre indossa un costume intero, total black, a dir poco sgambato, mostrando così in pieno tutto il suo lato B.

È così che la Wanda, madre di ben cinque figli, tre maschi avuti con l’ex Maxi Lopez e due femmine avute con Icardi, si è mostrata più sexy che mai anche con la cellulite. “Amo ogni centimetro del mio corpo” ha affermato, continuando poi: “Io sono questa, sono reale. Sui social invece scelgo solo il mio profilo migliore da pubblicare”, ha detto.

È così che Wanda Nara ha ammesso di avere la cellulite e che poco le importa: “Ho la cellulite come tante di noi e anche l’acne. In estate si vede la ricrescita dei capelli perché mi prendo una pausa dalla tinta”, ha affermato in una storia Instagram. Ma non solo ha anche ammesso di essere una grande mangiona: “Passo il tempo a mangiare polenta, riso, pasta al burro”. Dunque una vita senza restrizione, una vita vera che in qualche modo stona con quella propinata dai social, dove invece le parole d’ordine solo perfezione e fotoritocco.

Ma non finisce qui, un rumors clamoroso dall’Argentina sta giungendo anche in Italia, per ora non ha trovato conferma ma se dovesse essere vero sarebbe a dir poco uno scandalo! Stando allo scoop Wanda Nara sembrerebbe essersi decisa a chiedere il divorzio dal marito, il calciatore del Paris Saint- Germain, Mauro Icardi. A prova di ciò ci sarebbe un messaggio audio registrato dalla domestica dove si sente Wanda dire: “Sto preparando il divorzio”. Quale sarà la verità? Non resta che rimanere in attesa con il fiato sospeso.











