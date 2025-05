Wanda Nara e il ritorno a Ballando con le stelle

Wanda Nara è stata tra gli ospiti della finale di Sognando Ballando con le stelle esibendosi con Chiquito che ha poi vinto diventando, così, il nuovo maestro di Ballando con le stelle. Conclusa l’esibizione, Wanda Nara si è sottoposta al giudizio della giuria e, durante la chiacchierata, si è lasciata andare a qualche dichiarazione sulla sua attuale situazione personale.

Classifica finale Sognando Ballando con le Stelle, pagelle/ Chiquito vincitore con il jolly Wanda Nara

Wanda, infatti, ha svelato che la situazione della sua famiglia, attualmente, è diversa da quella che ha conosciuto il pubblico di Ballando con le stelle facendo indirettamente riferimento alla fine del matrimonio con Mauro Icardi. Poi, proprio parlando di Icardi, ha svelato che, con il divorzio, non le ha ridato un oggetto a cui teneva in modo particolare ovvero la coppia di Ballando con le stelle.

Vincitore Sognando Ballando con le Stelle 2025: chi è?/ Trionfa Chiquito e Milly Carlucci lo incorona

Wanda Nara e la coppa di Ballando con le stelle: la rivelazione

Dopo l’esibizione di Wanda Nara, Milly Carlucci ha ricordato la sua vittoria: “Intanto questa signora si è portata a casa una bella coppa l’ultima volta che l’abbiamo vista qui, è vero? Era davvero grandissima, dove l’hai messa?“. La risposta di Wanda non si è fatta attendere: “No, io em, diciamo che è rimasta… non ce l’ho più! Non me l’hanno voluta dare. Non me l’hanno ridata in indietro, quindi a essere sincera mi servirebbe una copia. Nel divorzio si perde sempre qualcosa e io ho perso questa. Se l’ha voluta tenere lui? Succede“.

Sognando Ballando con le Stelle, Finale 30 maggio 2025/ Diretta, il vincitore è Chiquito! E sul podio...

“Allora ci dobbiamo impegnare per farne una seconda e poi gliela consegniamo“. ha aggiunto ancora la Carlucci. “Ok però puoi stare tranquilla perché io ho letto che tu hai richiesto un simbolico rimborso spese mensili con te la puoi anche ricomprare“, ha invece commentato Fabio Canino a cui Wanda ha replicato così – “Ci sono cose che non si comprano e questa è una di quelle. La coppa purtroppo non saprei come ricomprarla, però magari Milly riesce a farmene avere un’altra“.