Wanda Nara “Si fa fare le foto al c*lo dal figlio”/ Bufera su lady Icardi e..

Wanda Nara sotto accusa. Sappiamo bene che non è una novità perché Lady Icardi è sempre nei guai, in un modo o nell’altro, ma mai come in questo momento non sono solo le donne a darle contro ma anche gli uomini. Sui social sembra ormai una voce comune accusare la bella biondina di usare i suoi figli a suo piacimento. Secondo alcuni lo ha fatto nella lotta contro l’ex marito Maxi Lopez e lo sta facendo adesso quando li usa per farsi scattare le foto che poi mette sui social. Ma cosa c’è di male direte voi? Gli scatti in oggetto non sono quelli che normalmente tutti si fanno fare dai propri figli magari in vacanza o in pizzeria ma sono gli scatti hot che tanti like raccolgono sui social, fatti di lati b, seni prorompenti e pose ammiccanti. A svelare il retroscena di questi “scatti” ci ha pensato il The Sun che ha pubblicato un articolo proprio dedicato a Wanda Nara.

WANDA NARA, FOTO AL C*LO DAL FIGLIO IN BARCA, SCOPPIA IL CASO

Quelle pubblicate dal quotidiano inglese sembrano essere le foto del dietro le quinte di uno scatto social che la sexy showgirl argentina si stava facendo fare dal figlio mentre si trovava in barca a largo delle Baleari con la famiglia. Mentre Mauro Icardi si diverte in mare con la moto d’acqua, Wanda Nara posa sulle scale voltandosi di spalle verso il figlio e mostrando così il suo amato lato b. La famiglia era volata a Ibiza per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro a Parigi e lì ha cercato di mettere insieme qualche scatto per accontentare i suoi ormai 7milioni di follower. Inutile dire che il servizio ha fatto il giro del web e ha dato il via ad una serie di polemiche e battute ironiche al grido di: “Non capite quello fa’ parte dei compiti per le vacanze”. Cosa ne penserà adesso Maxi Lopez?



