Wanda Nara è tornata a parlare della battaglia legale che sta affrontando con l’ex marito Mauro Icardi. La showgirl argentina ha rilasciato una nuova intervista telefonica al programma argentino LAM, dove ha raccontato com’è davvero la situazione con il calciatore, spiegando di essere molto preoccupata per le loro figlie, Francesca e Isabella. A quanto pare, Icardi vorrebbe portare le bambine con sé in Turchia, dove gioca attualmente nel Galatasaray, chiedendo addirittura che anche Wanda si trasferisca lì. Una richiesta che sta facendo soffrire le figlie, che invece vogliono restare in Argentina.

Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui/ La modella racconta: "E' una persona davvero rara..."

Addirittura, le bambine avrebbero spesso incubi, vivendo nella paura costante di svegliarsi e trovarsi su un aereo da un momento all’altro. I giudici avrebbero anche consigliato un percorso di terapia per aiutarle a gestire tutto questo, e Wanda ha detto di essersi offerta di pagare tutto. Il problema? Serve anche la firma di Icardi, che però si sarebbe rifiutato di firmare. Un altro punto che fa molto male alle bambine, secondo Wanda, è il rapporto che Mauro ha con i figli della sua nuova compagna, China Suarez, che sono recentemente stati con lui in Turchia.

Gloria Guida, chi è l'attrice protagonista della commedia sexy all'italiana/ "Ora una seconda vita"

Wanda Nara aggiorna sulla situazione con Mauro Icardi: cos’ha detto

Wanda Nara si è poi lamentata anche dal punto di vista economico, raccontando che Mauro Icardi non avrebbe versato la quota di mantenimento da più di nove mesi. Anche per questioni più piccole, come l’operazione del cane di famiglia, ci sarebbero stati problemi, sempre per via della mancata firma di Mauro. Infine, proprio nelle ultime ore, le bambine hanno rivisto il padre dopo diverso tempo. Tuttavia, l’incontro sarebbe stato rovinato dalla presenza di China Suarez, facendo scoppiare ancora una volta il caos.

Isola dei Famosi 2025 in crisi: cambio di palinsesto e svolta nella programmazione/ La strategia di Mediaset

Infine, Wanda ha anche parlato della sua attuale vita sentimentale. Dopo la fine della storia con L-Gante, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha chiarito di essere single e di non avere alcuna intenzione, al momento, di iniziare una nuova relazione. Difatti, ha smentito i gossip su un presunto flirt con il calciatore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, spiegando che tra loro c’è solo un buon rapporto di amicizia, come con altri giocatori della squadra. “Sono single, mi sto divertendo così. Non mi piace trovarmi coinvolta in situazioni inappropriate, non mi impegnerei con qualcuno che ha una relazione“, ha detto.