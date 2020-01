WANDA NARA, GRANDE FRATELLO VIP/ Il pubblico dice no: fuori luogo e noiosa

Oggi è un grande giorno per Wanda Nara: ha fatto il suo debutto come opinionista al Grande Fratello Vip 4, in coppia con Pupo. Il suo ingresso nello studio del padrone di casa, Alfonso Signorini, è stato a dir poco spumeggiante. Avvolta dal suo abito nero, in pizzo e strass, velato nei punti giusti, lascia passare che Lady Icardi è pronta per il suo nuovo ruolo lontano dal calcio e dalle storie travagliate con l’Inter. Signorini è felicissimo di averli con sé in questa nuova avventura: “Quanto ho lottato per avervi!”, ha esclamato quando i due hanno fatto il loro ingresso. Se con qualche tentennamento all’inizio, Wanda ha dimostrato di essere una presenza abbastanza attiva per il programma. Anche se il pubblico continua a muovere molte critiche nei suoi confronti, anche se la showgirl se lo aspettava in qualche modo. Il banco di prova è ancora aperto e Wanda ha ancora tanto tempo per dimostrare di che stoffa è fatta. Staremo a vedere (Aggiornamento Chiara Greco)

Wanda Nara: il Grande Fratello Vip sarà il suo riscatto?

Wanda Nara è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista del Grande Fratello Vip 2020. Insieme a pupo, la moglie di Icardi si ritroverà in un mondo del tutto nuovo rispetto a quello in cui vive e lavora. Lei, infatti, è l’agente di suo marito quindi è abituata ad avere a che fare con persone che hanno a che fare con calciatori e club calcistici. Quando è arrivata la proposta del conduttore del GF non ci ha pensato un secondo di più: vuole farsi conoscere dal pubblico italiano sotto una nuova luce. Diversi tifosi hanno accusato Wanda Nara di approfittarsene della fama del marito e di essere famosa solo grazie a lui, accuse che lei ha smentito diverse volte. Ora con il reality di Mediaset potrebbe arrivare il suo riscatto: il direttore di Chi ha voluto puntare su di lei perché vede del potenziale, e dalle interviste rilasciate negli ultimi giorni, la stessa agente ha dato prova di avere le idee chiare sul suo ruolo all’interno del programma.

La vita di Wanda Nara prima del matrimonio con Icardi

In Italia è conosciuta per essere la moglie e l’agente di Mauro Icardi. Pochi sanno però che lei era già molto famosa in Argentina, iniziando nel mondo dello spettacolo. All’epoca era sposata con Maximiliano López, un calciatore argentino con cui ha avuto tre figli. Dopo la partecipazione ad alcuni reality, è venuta in Italia dove ha vissuto con i suoi 3 figli e ha iniziato a lavorare. Secondo le accuse del suo ex marito, da cui ha divorziato nel 2013, Nara lo avrebbe tradito durante i suoi numerosi viaggi, tra cui quello in Italia dove ha conosciuto Mauro Icardi, con cui ha iniziato una relazione nel 2014 ma alcuni giornali di gossip riportano che la relazione tra la showgirl argentina e l’ex giocatore dell’inter sarebbe nata prima della separazione con Lopez. A dimostrazione di questa tesi, la scena in cui Wanda Nara rifiutò la mano del marito durante una partita Inter-Sampdoria, squadra dove allora giocava Maxi Lopez.

Wanda Nara è veramente l’ombra sulla carriera del marito?

È un personaggio molto discusso: molti la adorano e la ammirano, mentre altri vorrebbero che lei prendesse le distanze dalla carriera di Mauro Icardi. L’ultima bufera su di loro si è scatenata quando Icardi ha avuto problemi con la squadra rischiando di essere mandato via. Con il tempo però Wanda Nara ha avuto modo di prendersi le sue soddisfazioni: “A volte sono stata additata come pazza, qualcuno ha persino detto che sono la rovina della carriera di Mauro. Le mie decisioni però, anche quelle impopolari, alla fine mi hanno dato ragione”. È stato proprio un anno fa che l’agente disse delle parole cruciali ad un quotidiano spagnolo, dicendo che il rinnovo tra il marito e l’inter era lontano. Da lì è stato tutto un crescendo: la multa per la mancata presenza ad una seduta di allenamento, la risposta di Wanda Nara, poi il passo indietro a Tiki Taka seguito da un incontro tra lei e Marotta, poi nuovamente gli attacchi all’Inter per il clima che si è creato tra la squadra e il giocatore, i contatti con la Juve e poi la cessione al Paris Saint Germain.



