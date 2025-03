Nuove tensioni tra Wanna Nara e Mauro Icardi. Da quando si sono separati non riescono a trovare nessun punto di incontro anche per il bene dei figli che condividono. Nelle ultime ore, un episodio in particolare ha scatenato l’ira della procuratrice sportiva, in seguito a una recente decisione dei giudici che ha concesso al calciatore di vedere le sue figlie. Come riportano i media argentini, la decisione del tribunale in favore di Icardi avrebbe portato Wanda alla disperazione, tanto che ha iniziato ad urgargli contro e a chiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine per toglierli le bambine.

L’attaccante del Galatasaray aveva dichiarato che l’ex moglie gli aveva impedito di condividere del tempo con le sue figlie così si è rivolto al tribunale che ha emesso una sentenza in suo favore. La legge ha stabilito che può stare con le sue bambine, ma senza la presenza dell’attuale fidanzata Maria Eugenia Suarez Riveiro. Il calciatore, quindi, si è recato a prelevare le sue figlie all’uscita da scuola per portarle a casa sua. Le piccole avevano con sè anche i cani, così Mauro ha deciso di fermarsi prima a casa di Wanda Nara per lasciarli. Tra loro è scoppiata una lite per un presunto atteggiamento violento nei confronti della sua ex compagna.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha dato di matto contro il calciatore, tanto che ha iniziato ad urlargli contro. Secondo quanto narrato dal programma LAM, in onda su America TV, la dinamica sarebbe degenerata quando gli agenti della polizia hanno bloccato Mauro, impedendogli di portare via le bambine. Durante l’episodio si sono verificati anche episodi di violenza con spintoni e una porta danneggiata, “tutto con le bambine che piangevano. Mauro poi è scappato”.