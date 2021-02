Wanda Nara, video hot in intimo/ “Il mio corpo? A far innamorare è la personalità!”

Nota per i suoi scatti piccanti ma anche per l’essere spesso al centro di critiche e polemiche, stavolta Wanda Nara ha deciso di utilizzare Instagram per mandare un importante messaggio a tutte le donne. La moglie di Mauro Icardi, mamma di 5 figli, si è mostrata ai follower con un video in cui è in intimo. Lo scopo non è quello di essere sexy, al contrario, di mostrare se stessa senza filtri e raccontare proprio di come il corpo cambia a seguito di 5 gravidanze.

Così, nel lungo post affiancato al video, la Nara ha esordito: “Il corpo di ogni donna vive una rivoluzione diversa, il mio corpo ha subito 5 gravidanze, 5 tagli cesarei e anche se non potevo permettermi nessuna estensione della pelle, nessuna lipo. – e ancora – dimagrisci 5 volte ascolta le critiche e le critiche (quasi sempre delle donne).” Così fa notare che “Ogni corpo è diverso, ogni donna sceglie cosa fare della propria estetica … Approvo tutto ciò che ci fa sentire meglio.”

Wanda Nara contro le critiche: “Non mi fanno mai male, siamo tutti speciali”

Il lungo messaggio di Wanda Nara, indirizzato alle donne ma anche a se stessa, continua con una riflessione proprio sulle polemiche che spesso l’hanno vista protagonista. “le critiche non mi fanno mai male, siamo tutti diversi, siamo tutti speciali e ce n’è sempre uno con un corpo più duro, più magro .. – d’altronde – quello che mi differenzia è la mia personalità, la mia sicurezza, che non viene modificata da un filtro, da un chirurgo e da nessun ritocco”. La moglie di Icardi ha allora concluso il suo post, scrivendo: “molti guardano fuori e non si rendono conto che ciò che ti fa innamorare davvero follemente è la personalità che ti conquista o ti perde per sempre. Buon San Valentino a tutti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)





