Mauro Icardi condannato al pagamento di 123 mila euro di arretrati per il mantenimento delle figlie: Wanda Nara all’attacco sui social!

La similitudine con una telenovela argentina è tutt’altro che fuorviante e non solo per la nazionalità che accomuna entrambi: Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a battibeccare – per usare un eufemismo – tra aule di tribunale e stoccate a mezzo social alimentando la curiosità di chi segue fin dagli albori il loro amore ormai ampiamente naufragato. Le ultime vicende – come racconta Chi Magazine – hanno offerto un assist alla showgirl argentina che sul web non si è lasciata sfuggire l’opportunità non solo di gioire per una recente vittoria in tribunale ma anche di affondare ulteriormente il colpo ai danni dell’ex marito, Mauro Icardi.

Wanda Nara e L-Gante, rottura definitiva: "Amo solo la mia ex fidanzata Tamara"/ Cancellata anche dai social

Pare infatti che Mauro Icardi sia stato condannato al versamento di una ingente somma di mantenimento: ben 123 mila euro di arretrati per le figlie. Circostanza che Wanda Nara ha prontamente rimarcato sui social con tanto di stoccata all’ex marito e attaccante del Galatasaray. “E’ molto più dignitoso lavorare che guardare le mie storie tutte le notti per sapere cosa faccio”, scrive così sui social la showgirl argentina per poi aggiungere un ulteriore fendente: “Mentre tu sei inadempiente, io pago tutto lavorando”.

Mauro Icardi, sgarro all'ex moglie Wanda Nara?/ "Ha regalato tutti i suoi vestiti, scarpe e borse di lusso"

Wanda Nara, trionfo in tribunale e nuova stoccata a Mauro Icardi: “Quando inizierai a rispettare i diritti delle tue figlie…”

Il riferimento all’ultima sentenza ai danni di Mauro Icardi è evidente; per di più, l’attaccante argentino ha subito anche una multa di 3 mila euro per i ritardi nel pagamento del mantenimento alle figlie nate dalla relazione con Wanda Nara. Inutile anche il ricorso da parte del calciatore argentino che, come ulteriore beffa – come racconta Chi Magazine – verrà iscritto anche al Registro dei cattivi pagatori.

Insomma, tra scontri in tribunale, retroscena e diatribe social non accenna a placarsi l’ira funesta tra i due ex coniugi. La querelle tra Wanda Nara e Mauro Icardi è destinata ad andare avanti ancora per diverso tempo e forse lo conferma l’ultima stoccata della showgirl argentina: “Quando inizierai a rispettare i diritti delle tue figlie forse potrai lavorare di meno”. Arriverà la risposta del centravanti del Galatasaray?

Mauro Icardi, diffuso un nuovo video intimo/ "È stato modificato", lui sbotta: "Vogliono rovinarmi"