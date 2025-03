Una lite furibonda, la polizia che interviene e le urla disperate, il tutto davanti ai figli: non sono mancati momenti di tensione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sotto la casa di lei a Buenos Aires. L’aspetto assurdo di questa vicenda è che le tensioni sono scoppiate per la gestione dei cani. La lite risale a venerdì sera: l’ex attaccante dell’Inter si era riunito con le figlie, le era andate a prendere da scuola, poi avrebbe cambiato idea sugli animali domestici, dove è scoppiata una forte lite, degenerata più delle precedenti e avvenuta soprattutto davanti alle figlie della coppia, tra urla e spintoni.

La polizia è intervenuta per sedare la lite, che è stata pure ripresa in un video diventato virale sul web. Le figlie, turbate dalla lite dei genitori, sono scoppiate in lacrime. Stando alla ricostruzione dei media argentini, alcuni testimoni hanno riferito che Icardi, in uno stato di agitazione, si sarebbe chiuso nell’ascensore con una delle figlie, suscitando la dura reazione dell’ex moglie, che ha cominciato a urlare e chiedere aiuto.

LA RICOSTRUZIONE DELLA LITE WANDA NARA ICARDI

Pare che Mauro Icardi pretendesse che l’ex moglie Wanda Nara si occupasse dei cani e le figlie di 10 e 9 anni piangevano perché avrebbero voluto avere gli animali con loro. La situazione è degenerata perché si è presentato a casa dell’ex moglie per restituire gli animali. Testimoni riferiscono che il calciatore avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo. Le bambine nel frattempo avevano provato a convincere il padre a portare i cani con loro, urlando e piangendo.

Nel frattempo, sono arrivati alcuni giornalisti che hanno ripreso la lite. Icardi si è chiuso nell’ascensore, scatenando i timori dell’ex moglie. Una delle figlie ha chiesto aiuto ai poliziotti, dicendo di sentirsi male. Ma Icardi ha opposto resistenza agli agenti. Così Wanda Nara è scoppiata a piangere e implorare aiuto.

SEPARAZIONE AD ALTA TENSIONE

L’episodio, comunque, conferma che i rapporti tra i due sono ai minimi termini, ma ora si è andati oltre le frecciatine social. Nel frattempo, a Milano è cominciato il processo di separazione, con Wanda Nara che non si è presentata. Ha pubblicato sui social la foto dei figli, scrivendo che sono loro la sua priorità. I media argentini hanno provato a sentire Wanda Nara, che telefonicamente a un programma ha replicato semplicemente: “Non voglio parlare, mi dispiace“. E quando le è stato chiesto se sta bene, ha ribadito la sua intenzione di parlarne in un altro momento. Neppure Icardi ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.