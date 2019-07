Wanda Nara vs Inter? “Resistere, mai arrendersi”/ Più Napoli che Juventus per Icardi

Wanda Nara – Mauro Icardi – Inter: un triangolo che continua a fare discutere, con l’attaccante sempre più vicino all’addio ai nerazzurri e la moglie-agente protagonista sui social network. Tra le cause scatenanti della rottura tra club e giocatore, la showgirl argentina ha pubblicato un messaggio enigmatico su Instagram: «Resistere e mai arrendersi», questa la didascalia di una foto che la ritrae in una posa sexy e… vestita di nerazzurro. Tutto lascia pensare che si tratti dell’ennesimo messaggio diretto a Suning ed a Beppe Marotta, che ha annunciato con chiarezza che Icardi non fa parte del progetto di Antonio Conte. La formazione meneghina attualmente è a Singapore e prosegue il suo ritiro pre-campionato, ma l’ex Sampdoria è rimasto a Milano per continuare un programma personalizzato in attesa dell’addio. I club interessati non mancano, ma le offerte scarseggiano…

WANDA NARA VS INTER, LE ULTIME SUL FUTURO DI ICARDI

Sono due le squadre candidate ad assicurarsi le prestazioni di Mauro Icardi: parliamo di Juventus e Napoli, con i partenopei in leggero vantaggio. La trattativa tra Inter e Vecchia Signora è in salita e, nonostante le voci su un possibile scambio con Moise Kean, per il momento il club azzurro sembrerebbe in pole. L’attaccante ed ex capitano nerazzurro ha incontrato nuovamente l’ad Marotta: i due hanno concordato che andare avanti insieme è impossibile e anche l’argentino sembra ormai deciso a fare la valigia. L’Inter dal canto suo è sempre più vicina a Romelu Lukaku, mentre resta de delineare il destino del classe 1993: secondo quanto riporta Sport Mediaset, il Napoli è pronto a offrire 60 milioni di euro all’Inter e 7,5 milioni annui più bonus al giocatore. La preferenza di Maurito va alla Juve ma se entro il 10 agosto non arrivasse la svolta è pronto a trasferirsi al San Paolo…

View this post on Instagram Resistir y nunca desistir 💙 A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Jul 17, 2019 at 11:36am PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA