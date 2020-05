Wanda, seconda mamma di Barbara D’Urso/ La sorpresa e cosa ha significato per lei

Pubblicità

Wanda è la seconda mamma di Barbara D’Urso, la donna che ha sposato suo padre dopo la morte della madre biologica. La conduttrice ha sempre detto di avere per lei un debole, visto che è cresciuta al suo fianco, dimostrandole affetto. La simpatica signora è stata protagonista di alcune incursioni in televisioni e così è accaduto anche stasera a Live non è la D’Urso. L’abbiamo vista durante un lunghissimo video dedicato dalla redazione della trasmissione. Seduta vicino a suo fratello Riccardo ha specificato: “Quella ‘pazza’ che avete visto in video è sua madre”. Ovviamente scherza per l’eccentricità della signora che dalla sua cucina ha ospitato le telecamere della trasmissione. La carica d’allegria, tra tante immagini tristi legate anche alla mamma che non c’è più, di certo la signora Wanda l’ha portata.

Pubblicità

Wanda, seconda mamma Barbara D’Urso: la sorpresa dalla sua cucina

La seconda mamma di Barbara D’Urso, Wanda, ha salutato il pubblico in un video che è stato mandato in onda a Live non è la D’Urso. Con tanto di mascherina, abbassata però, la donna specifica: “Ciao Titti, scusami se ti ricevo in cucina, tanto sei di casa. Questo è il mio regno. Volevo farti tantissimi auguri per il tuo compleanno. La gente mi chiede sempre qual è il tuo segreto per rimanere così giovane. Ho capito qual è, secondo me ogni 7 maggio gli anni vengono a bussare alla tua porta ti guardano e dicono ‘ma da questa che ci veniamo a fare, è sempre uguale’, tu sei e sarai sempre eternamente giovane nel mio cuore”. Le mostra poi il suo personalissimo regalo per il compleanno: “Allora, io volevo farti un piccolo pensierino, siamo lontani ma ho preparato due pizze una margherita e una marinara e scegli quella che vuoi. Spero che il profumo sia arrivato a Cologno Monzese. Con questo messaggio ti saluto e ti faccio ancora gli auguri“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA