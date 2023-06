Wang Yi a Blinken: “Nessun compromesso o concessione della Cina su Taiwan”/ “Con gli Usa serve dialogo”

Nessun compromesso su Taiwan: a comunicarlo è la Cina nel corso dell’incontro con gli Stati Uniti. Il diplomatico cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Antony Blinken, durante il loro colloquio a Pechino, ha affermato proprio che non ci saranno passi indietro da parte del Paese asiatico, come riportano i media statali. Il colloquio si è svolto a porte chiuse nel complesso diplomatico di Diaoyutai, nel distretto di Haidian di Pechino. Blinek aveva precedentemente incontrato il ministro degli Esteri Quin Gang.

Wang, parlando con Blinken, ha proseguito spiegando che: "Su questo tema, la Cina non ha spazio per compromessi o concessioni". Come riporta l'emittente statale Cctv, ha poi aggiunto: "Gli Stati Uniti devono aderire veramente al principio dell'Unica Cina confermato nei tre comunicati congiunti USA-Cina, rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Cina e opporsi chiaramente all'indipendenza di Taiwan". Il consigliere ha poi invitato gli Stati Uniti a "riflettere profondamente" per gestire le divergenze con Pechino. Wang Yi: "Percezione errata della Cina dagli Usa"

Secondo Wang Yi, diplomatico cinese, il peggioramento dei legami tra Cina e Usa è legato alla "percezione errata" di Pechino parte di Washington. La visita del segretario di Stato americano Blinken nella capitale è arrivata in un "momento critico" nei rapporti tra Stati uniti e Cina. Per questo secondo Yi è "necessario fare una scelta tra dialogo e confronto, cooperazione e conflitto". E ancora il diplomatico ha spiegato che "Con un atteggiamento di responsabilità nei confronti delle persone, della storia e del mondo, dobbiamo invertire la spirale discendente delle relazioni sino-americane, spingere per un ritorno a un binario sano e stabile e lavorare insieme per trovare una strada corretta per la Cina e il Stati Uniti per andare d'accordo nella nuova era".

Il dipartimento di Stato Usa ha utilizzato l’aggettivo “costruttivo” per parlare del colloquio tra Blinken e Wang. Si è trattato, secondo fonti Washington, di un colloquio “sincero, sostanziale e costruttivo”. Blinken ha ribadito l’importanza dei tenere aperti i canali diplomatici e di comunicazione spiegando che “che gli Stati Uniti difenderanno sempre gli interessi e i valori del popolo americano e lavoreranno con i loro alleati e partner per far avanzare la visione di un mondo libero, aperto e che sostenga l’ordine internazionale basato sulle regole”.











