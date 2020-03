Wanna Marchi contro gli anziani, video / “State a casa ca*zo, in giro solo vecchi!”

Wanna Marchi scatenata contro gli anziani, che non rispetterebbero le misure per il contenimento dell’emergenza coronavirus. Sui social circola il video che la vede sbraitare contro i cittadini irrispettosi delle regole, in particolar modo nei confronti della popolazione più anziana. A diffondere il filmato, originariamente, è stato Massimo Boldi sul proprio canale instagram. L’attore ha rilanciato l’hashtag #stiamoincasa, ripostando il video esplosivo di Wanna Marchi. La celebre televenditrice è un fiume in piena con pesanti attacchi e insulti. Come si evince dal video, il discorso è a dir poco pepato: “Allora, ci hanno detto che dobbiamo stare a casa ca**o e voi tutti dove siete? Siete fuori? Ma non vi vergognate nemmeno un po? No, nemmeno un po’? in dieci gironi sono uscita solo due volte di casa per fare la spesa e in giro ho visto solo vecchi, vecchi e ancora vecchi”. E’ una Wanna Marchi letteralmente furibonda e benché inviti tutti a rispettare le regole, viene criticata dagli internauti per i suoi precedenti burrascosi con la giustizia. “Ho visto vecchi che andavano e andavano, andavano con le stampelle ma dove ca**o andavano….”, ribadisce ancora la Marchi. “Volete mangiare anche il supermercato? Ma non vi vergognate?”. Ed ecco l’urlo spaventoso: “Dovete stare a casa avete capito? Mi sto inca**ando di brutto..”

Visualizza questo post su Instagram Ascoltate la Wanna! Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 20 Mar 2020 alle ore 4:40 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA