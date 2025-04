È rimasta in silenzio Wanna Marchi quando è stata intercettata dai giornalisti all’uscita di un supermercato a Milano: non ha aperto bocca di fronte alle domande sui guai giudiziari in cui è finita la figlia Stefania Nobile, finita ai domiciliari per le indagini sul caso Gintoneria. Stavolta l’ex regina delle televendite non è coinvolta, ma i problemi con la giustizia che ha avuto in passato torneranno d’attualità, visto che su Nove va in onda la docuserie che era uscita su Netflix in merito allo scandalo che la travolse, facendola finire in carcere.

Nei mesi scorsi aveva parlato a Gente della vita lussuosa che conduce, del resto è stata paparazzata con super auto, come una Lamborghini da 250mila euro. Ma il suo sogno resta quello di tornare in televisione, infatti vorrebbe condurre un programma con cui dare voce alla gente. Comunque, non se la passa affatto male anche lontano dalla tv, pur dovendo ora sostenere la figlia Stefania Nobile nella sua nuova battaglia con la giustizia. Non ha nascosto di vivere nel lusso e di godersi la sua vita, anche se il suo sogno sarebbe trasferirsi definitivamente in Albania, dove si sente a casa.

WANNA MARCHI, GLI ECCESSI (DA NON OSTENTARE)

Nel futuro potrebbe esserci un’altra serie Netflix, infatti nell’intervista al settimanale parlò di un nuovo progetto in lavorazione, senza escludere anche un’eventuale reunion con Do Nascimento. Gli eccessi, però, secondo Wanna Marchi non vanno ostentati, infatti dalle intercettazioni emerse nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolta la figlia, sono emerse le sue critiche nei confronti dell’ex genero Davide Lacerenza, con il quale i rapporti sono ai minimi termini.

Dalle parole di Wanna Marchi emerge la rabbia per l’abitudine che l’imprenditore aveva nel mettere in mostra i suoi “servizi”. Si era convinta che prima o poi sarebbe finito nei guai per le sue attività, non aveva previsto però che ci sarebbe finita anche la figlia, visto che gestiva il locale insieme all’ex fidanzato. Mentre proseguono le indagini, torna in tv, con la docuserie che finisce in chiaro sul Nove, ma la sua speranza è di riuscire a ritagliarsi un altro posto in tv.

