Wanna Marchi/ Dalle televendite alle inchieste su truffe e maghi (Live non è l D’Urso)

Wanna Marchi a Live Non è la d’Urso, dalle televendite alle inchieste su truffe e maghi

Wanna Marchi oggi sarà ospite a “Live Non è la D’Urso” per dire la sua sulle inchieste su maghi e truffe, le stesse che l’hanno tenuta impegnata in questi ultimi anni della sua vita almeno fino a cinque anni fa non è tornata libera insieme alla figlia Stefania Nobile. La regina delle televendite e teleimbonitrice per eccellenza (tanto da creare dei veri e propri corse tempo fa per insegnare il mestiere ad altri), è finita nei guai quando, dopo anni di vendite e società (l’ultima del 1996 insieme alla figlia e il sedicente mago Mário Pacheco do Nascimento), nel 2001 Striscia la Notizia lancia lo scoop su una serie di truffe che la vedeva coinvolta e basata sulla vendita di numeri fortunati per il gioco del lotto, talismani e amuleti inducendo molte persone e pagare ingenti somme di denaro in cambio di quelle che poi si rivelano essere bustine di sale da cucina o rametti di edera, usate poi per dei riti che, se non riusciti, rivelano la presenza del malocchio. Inutile dire che proprio la loro società era in grado di vendere ai propri clienti anche gli opportuni rimedi.

Wanna Marchi naufraga mancata a L’Isola dei Famosi e poi..

A seguito della denuncia, partì l’indagine di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione su Wanda Marchi e soci e nel 20o6 arrivò la condanna a due anni e sei mesi di reclusione. La teleimbonitrice finisce ai domiciliari fino a quando, quasi due anni dopo, la Corte di Cassazione conferma la sentenza. Solo nel 2011 Wanda Marchi può contare sul regime di semilibertà lavorando trovando lavoro in un bar per poi, nel 2015 tornare in video assieme alla figlia, nel programma “Ora parlo io” su iTV Italia. Di lei si è parlato anche come di possibile protagonista all’Isola dei Famosi nel 2017 ma Mediaset poi decide di non confermare la sua presenza dopo settimane di polemiche. Cosa racconterà questa sera a Live Non è la d’Urso?



