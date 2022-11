Wanna Marchi e figlia Stefania Nobile/ “Scuse a truffati? Con noi han fatto i soldi!”

Wanna Marchi e Stefania Nobile sono intervenute ai microfoni de “La Zanzara”, su Radio 24, in un’intervista rapidamente divenuta virale e nella quale le due donne raccontano la loro versione dei fatti sul loro passato. In primis, la madre ha dichiarato (senza porre filtro alcuno al suo modo di esprimersi): “I c*glioni vanno inc*lati, ma alla fine hanno inc*lato me. Vittime? Ma quando mai! Abbiamo fatto beneee!!! Sono diventate tutte ricche coi soldi miei. Nessuno ha sofferto, con Wanna hanno fatto i soldi. Una aveva speso 200mila lire e le hanno risarcito 300 milioni. Che tr*ia”.

A Wanna Marchi ha quindi fatto eco la figlia Stefania Nobile: “Era tutta gente che voleva sc*pare o cornuti. Oggi i maghi sono ancora in circolazione a inc*lare la gente ma nessuno li arresta. Non abbiamo mai chiesto scusa, perché non siamo ipocrite, non abbiamo la faccina da c*lo. I pentiti che mandano la lettera di scuse mi fanno schifo”. Le ha fatto eco la mamma: “Scusa a chi? Nessuno ha sofferto, ma quale sofferenza! Nessuno ha sofferto a causa nostra, ci hanno tolto tutto e li hanno risarciti, ma quale sofferenza!”.

WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE: “ALTRI MAGHI STANNO INC*LANDO QUELLI CHE INC*LAVAMO NOI”

Nel prosieguo della loro intervista a “La Zanzara”, Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno aggiunto: “Un povero che veniva in tribunale a dire ‘Ho dato 500 milioni al mago’ o è un c*glione o è un bugiardo. Come faceva a essere povero, c*zzo! Se uno viene a piangere miseria e a dire ‘Sono povero!’ e poi tira fuori cinquecento milioni allora sei un c*glione totale, non sei povero”.

Perché le due donne sono finite in carcere e gli altri maghi sono rimasti liberi? La risposta è giunta da Stefania Nobile: “Stanno semplicemente inc*lando quelli che inc*lavamo noi. Noi abbiamo fatto la storia e l’inizio della tv commerciale, poi è arrivato Berlusconi ed è stato bravissimo. Noi abbiamo perso contro il più nemico più grande. Alle piccole emittenti le Marchi davano miliardi e cavalcando l’inchiesta hanno capito che distruggendo Wanna hanno distrutto a effetto domino quel segmento”. Infine, una raffica di quesiti a Wanna Marchi: “Chi ucciderei? Un paio di persone, non dico chi, ma stanno dietro le quinte in tv. Chi ho votato alle elezioni? Ho sempre votato per Pannella. 80 anni? Sono pochi: mi piacerebbe fare un film e anche un disco. Con Morgan”.

