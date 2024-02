Wanna Marchi e Stefania Nobile contro Chiara Ferragni in tv/ “Non è giusto che venga invitata”

Wanna Marchi e Stefania Nobile contro Chiara Ferragni

Wanna Marchi e Stefania Nobile contro la presenza di Chiara Ferragni in tv. L’imprenditrice digitale, al centro anche del gossip per la presunta fine del matrimonio con Fedez, domenica 3 marzo, sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa. Un’ospitata già annunciata e che ha scatenato la reazione del Codacons. A commentare l’invito in tv a Chiara Ferragni da parte di Che tempo che fa sono state anche Wanna Marchi e Stefania Nobile.

Wanna Marchi, insieme a Stefania Nobile, come riporta Biccy, ha commentato così la presenza in tv della Ferragni: “C’è un parallelismo fra Wanna Marchi e Chiara Ferragni, ma a noi veniva data la possibilità di andare in televisione? Assolutamente no. Non trovo giusto quello che ha dice il Codacons, ma non trovo giusto nemmeno che durante una fase così difficile e complicata, venga invitata in televisione il personaggio. Io non lo trovo giusto. Ovviamente io non conto niente, ma conto in qualità di persona che lo ha vissuto. Quindi posso parlare”, riporta Biccy.

Wanna Marchi e il paragone con Chiara Ferragni

Il nome di Wanna Marchi è diventato virale in seguito al dibattito fra Fedez e Marco Travaglio in cui il giornalista, parlando di Selvaggia Lucarelli, ha detto: “Selvaggia è la tua ossessione perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi“. Proprio quanto accaduto tra Travaglio e Fedez, secondo Dagospia, avrebbe ulteriormente accentuato la crisi matrimoniale dei Ferragnez.

“La goccia che ha fatto traboccare il vasino tra Fedez e Chiara Ferragni è stata l’ospitata di Marco Travaglio al podcast del rapper Muschio Selvaggio. – si legge su Dagospia – L’influencer ha sbroccato perché Fedez non ha tagliato la frase “tu in realtà ce l’hai con la Lucarelli solo perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”, pronunciata dal direttore del “Il Fatto Quotidiano”. Il rapper, di fronte a Marcolino, invece che difendere la sua signora ferita nell’orgoglio, abbozza e pronuncia un serafico “ok, se vuoi ti rispondo”. E la Ferragni deve avergli risposto: ok, ma ora te ne vai“.

