Wanna Marchi e Stefania Nobile/ Corso online sull’arte di vendere: ecco quanto costa

L’ennesimo “ritorno” di Wanna Marchi e Stefania Nobile. Le due “tele-imbonitrici”, come vengono definite da Dagospia, hanno in serbo per i loro fan – ancora tanti nonostante le truffe che le hanno viste protagoniste in passato – un corso online per dare consigli su ciò che le ha rese celebri in tutta Italia: l’arte della vendita. Sulla base della loro esperienza diretta, Wanna Marchi e la figlia forniranno insegnamenti che potranno rivelarsi utili a chi volesse sfondare nel mondo del commercio e dell’imprenditoria. In un comunicato, le due spiegano: “Saremo delle consigliere più che delle professoresse. A differenza di altri corsi che garantiscono cose che non mantengono, noi non promettiamo posti di lavoro o guadagni facili, illustriamo a chi ci vorrà ascoltare la nostra vita, fatta di tanti successi e di tante cadute a riprova del fatto che qualunque sbaglio può insegnare a diventare migliori“.

WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE: CORSO ONLINE SULL’ARTE DI VENDERE

Wanna Marchi e Stefania Nobile mettono le mani avanti contro le critiche, che certamente arriveranno, di chi non vede di buon occhio il loro corso in ragione di un passato non propriamente limpido: “Abbiamo fatto mille tipi di lavoro diversi, siamo cadute centinaia di volte, abbiamo sbagliato, ma abbiamo fatto anche cose straordinarie nella nostra lunga e variegata carriera, di questo devono rendercene atto, siamo sempre risorte. Facendo gli imprenditori è facile cadere negli errori, non siamo state le uniche e non saremo nemmeno le ultime, dopo le sconfitte bisogna reinventarsi“. Il corso online di Wanna Marchi e della figlia si svilupperà nell’arco di dieci appuntamenti con cadenza settimanale durante i quali le donne saranno in diretta. Nella prima lezione, in programma per l’8 gennaio 2020 al costo di 29,90€, Wanna Marchi e la figlia racconteranno la propria vita. Dalla seconda in poi si passerà al corso vero e proprio: l’intera “masterclass” ha un costo di 499€.

