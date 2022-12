Wanna Marchi e Stefania Nobile/ Invito saltato dalla Venier “In Rai tutti tranne noi”

Wanna Marchi e Stefania Nobile: le ospitate cancellate

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno avuto un grande successo grazie a “Wanna”, la docuserie di Netflix prodotta e ideata da Alessandro Garramone e diretta da Nicola Prosatore. Visti i buoni risultati, madre e figlia hanno ricevuti molti inviti, in Italia e all’estero. Ma sulle reti italiane molto ospitate sono state cancellate all’ultimo, con la scusa che avrebbero carichi pendenti: “Il nostro avvocato quindi ha richiesto una verifica e non ci sono carichi pendenti”, hanno detto le due ex televenditrici a Casa Pipol. Ma secondo Stefania Nobile sono solo scuse: “Il nostro problema è il famoso ‘fine pena mai’. Per noi è stato applicato l’ergastolo bianco, quello che non finisce mai. Però troveremo qualche personaggio coraggioso che ci darà un programma. Anche se ci ha già dato spazio il colosso mondiale Netflix. Stiamo ricevendo inviti da tutto il mondo, invece in Italia succede questo. Eppure io in Rai ho visto tutti, anche il figlio di un mafioso”.

Wanna Marchi e Stefania Nobile: deluse da Mara Venier

Tra le ospitate saltate ci sarebbe quella da Mara Venier. Secondo quanto raccontato da Stefania Nobile, la conduttrice di Domenica In le avrebbe chiamate personalmente per invitarle nel suo programma per poi richiamarle per cancellare l’invito: “Per Mara Venier, ci sono restata malissimo. In primis perché la conosciamo bene. Nessuno meglio di lei sa che persone siamo. Ci conosce e ci ha frequentato tanto. Lasciamo l’amicizia fuori. Mi ha chiamato lei personalmente. Era mancato mio papà da poco. Abbiamo pianto insieme, mi ha detto ‘mi dispiace tanto Stefania, dai un bacio alla mamma e parleremo di tuo papà. Faremo sentire agli italiani una parte di voi che non conoscono’. Non puoi dopo trincerarti dietro a ‘la Rai sai è controllata perché la Zanicchi a Ballando ha detto tr**a’. E cosa c’entra? Ho per caso insultato io qualcuno?”. Francesca Fagnani, invece, ha voluto Anna Marchi come ospite della prima puntata della nuova puntata di “Belve”.

