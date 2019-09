Wanted, scegli il tuo destino, Italia 1/ Streaming video del film con Angelina Jolie

Wanted, scegli il tuo destino è un “fantafilm ricercato e vertiginoso, che solleva un problema di sproporzione tra il fumetto e l’adattamento che ne consegue”. Marzia Gandolfi boccia parzialmente il film su MyMovies, dandogli appena due stellette sulle cinque a disposizione. Diverso è quello che pensa ilMorandini che lo premia invece con tre stellette e mezzo, sottolineando: “E’ il miglior thriller d’azione violenta del 2007/08 e non soltanto per lo spettacolo. Scritto da Michael Brandy, Chris Morgan e Derek Haas è tratto da una graphic Novel molto venduta”. Di certo si tratta di un film che si lascia guardare e che vive di azione costante e con un ritmo innovativo. Wanted, scegli il tuo destino va in onda su Italia 1 a partire dalle 21.20, clicca qui per il trailer, e potremo seguirlo anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Curiosità sul film

Wanted – Scegli il tuo destino è tratto da una miniserie di 6 numeri scritta da Mark Millar. Quest’ultimo ha creato un suo universo fumettistico personale, il Millarworld, da cui sono state tratte diverse pellicole, fra cui Kick-Ass e Kingsman – Secret Service. Millar, di origine inglese, ha iniziato a lavorare come sceneggiatore su diverse produzioni indipendenti britanniche, per arrivare poi negli USA a lavorare sui più noti personaggi Marvel e DC Comics, fra cui Superman, Wolverine, Flash e Fantastic Four. Dal 2003 ha iniziato a collaborare con la Top Cow Productions, costola della Image Comics, per cui ha creato il Millarworld, una serie di personaggi di cui detiene interamente i diritti. Dopo il successo di Wanted si è a lungo parlato di un sequel, che però Millar ha definito di difficile realizzazione, perché nelle sue intenzioni la storia era ormai conclusa. La trama del film è stata sviluppata dal videogioco Wanted – Weapons of Fate, uno sparattutto in prima persona che prende il via 5 ore dopo la conclusione del film. Wanted – Scegli il tuo destino verrà trasmesso da Italia 1 nella prima serata del 2 settembre, alle ore 21.20.

Nel cast Angelina Jolie

Wanted – Scegli il tuo destino andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, lunedì 2 settembre, alle ore 21.20. Il film d’azione del 2008 è stato diretto da Timur Bekmambetov (“La leggenda del cacciatore di vampiri”, “I guardiani della notte”, “Ben-Hur”) e interpretato da James McAvoy (“Split”, “Le cronache di Narnia – Il leone la strega e l’armadio”, “Glass”), Angelina Jolie (“Maleficent”, “Lara Croft – Tomb Raider”, “Ragazze interrotte”), Chris Pratt (“Guardiani della Galassia”, “Jurassic World”, “Passengers”) e Morgan Freeman (“Le ali della libertà”, “Seven”, “Una settimana da Dio”). La colonna sonora è stata composta da Danny Elfman (“Batman”, “Will Hunting – Genio ribelle”, “La sposa cadavere”). Il film è tratto dall’omonima serie a fumetti scritta da Mark Millar e pubblicata da Image Comics.

Wanted – Scegli il tuo destino, la trama del film

Chicago. Wesley Gibson (James McAvoy) è un ragazzo insicuro e ansioso, che deve sopportare le angherie di un capo prepotente e di una fidanzata che lo tradisce con il suo migliore amico. Una notte la sconosciuta Fox (Angelina Jolie) gli rivela che suo padre era un killer ed è stato recentemente ucciso da un’altro assassino, Cross (Thomas Kretschmann), che ora intende uccidere anche lui. Proprio in quel momento Cross attacca Wesley. Il killer e Fox cominciano a combattere e Wesley perde i sensi. Quando il giovane si risveglia si trova all’interno della Confraternita degli Assassini, dove Sloan (Morgan Freeman), il capo della Confraternita, spiega a Wesley che dovrà prendere il posto di suo padre. Sloan si offre di addestrare Wesley e trasformarlo in un vero killer. Wesley risponde con un attacco di panico e rifiuta. Tornato alla sua vecchia vita, il giovane scopre che sul suo conto sono comparsi diversi milioni di dollari. Wesley coglie subito l’occasione per licenziarsi e farla pagare alla sua ragazza. Wesley viene raggiunto da Fox e decide di seguirla. La ragazza gli mostra il telaio del Fato, da cui Sloan riesce a interpretare i nomi delle persone da uccidere proteggere il futuro dell’umanità. Wesley decide quindi di iniziare l’addestramento, ma non tutto è come sembra.

