Wanted Scegli il tuo destino/ Su Italia 1 il film con Angelina Jolie

Wanted Scegli il tuo destino, film di Italia 1 diretto da Timur Bekmambetov

Wanted Scegli il tuo destino va in onda oggi, 26 ottobre 2022, a partire dalle ore 23.30 su Italia 1. Si tratta di un film thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2008 da Marc Platt e diretto da Timur Bekmambetov. Tra gli attori scelti per la realizzazione della pellicola occupano un posto di rilievo Morgan Freeman, Angelina Jolie, James McAvoy e Terence Stamp.

Questo lavoro è realizzato dal punto di vista della sceneggiatura sulla falsariga di una serie di fumetti dal titolo omonimo realizzata da M. Millar. La trasposizione cinematografica presenta però numerose differenze rispetto ai disegni di J. Jones. La pellicola ha inoltre ottenuto un corposo successo dal punto di vista degli incassi, superando abbondantemente i 340 milioni di dollari.

Wanted Scegli il tuo destino, la trama del film

La storia di Wanted Scegli il tuo destino si concentra sulla vita piuttosto triste e malinconica di Wesley Gibson, un giovane alla ricerca costante di sé stesso con difficoltà evidenti nel percorrere la strada giusta alle proprie ambizioni e capacità. Nel corso della sua quotidianità non fa altro che recriminare la sua scarsa capacità di mettersi in evidenza, criticando in maniera autonoma la sua incapacità riferibile a qualsiasi ambito. In particolare, si sente totalmente inutile per la società arrivando più volte a meditare sul senso della propria vita ponderando anche la possibilità di togliersi la vita. Lo sconforto cresce giorno dopo giorno e non trova supporto nemmeno nel contesto familiare, ma qualcosa cambia grazie ad un incontro imprevisto e un evento tragico.

Infatti, ad accrescere la sua tristezza subentra l’improvvisa morte del padre avvenuta in maniera inspiegabile per mano di alcuni sicari. Wesley a questo punto viene raggiunto da una donna che si fa chiamare Fox, intenta a dargli una nuova possibilità di rivalsa. In particolare, gli spiega che collaborando con lei potrebbe trovare non solo la vendetta per il padre ma anche un senso alla propria esistenza che lui ritiene priva di stimoli. Inoltre, Fox racconta al ragazzo che la morte del padre non era per nulla casuale; egli faceva parte di un team di assassini che probabilmente aveva pestato i piedi a qualche pezzo grosso.

Dopo qualche piccola diffidenza e timore, il giovane non vede altro modo per dare una svolta alla propria esistenza, in particolare dopo la fine della sua storia con la fidanza. La donna lo porta allora dal capo, Sloan, il quale si occuperà personalmente di tutte le fasi di addestramento cercando di renderlo un assassino infallibile. Wesley segue in maniera meticolosa ogni insegnamento migliorando giorno dopo giorno con l’unico obiettivo di vendicare la morte con padre e dare un senso alla propria esistenza.











