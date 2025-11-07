Warcraft: L'inizio è un film fantastico con protagonista la star di Vikings, Travis Fimmel: ottimo per gli appassionati del mondo della Blizzard

Warcraft: L’inizio, il film tratto dal mondo dei videogiochi, giochi di ruolo e comics

Venerdì 7 novembre 2025, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23.50 sarà trasmesso il film fantasy del 2016 Warcraft: L’inizio. La regia è di Duncan Jones, mentre le musiche portano la firma di Ramin Djawadi. Il film è l’adattamento per lo schermo dei un videogioco del 1994 prodotto dalla Blizzard Entertainment, che ha creato l’universo Warcraft.

Tra i protagonisti del film c’è Travis Fimmel, modello e attore australiano che ha raggiunto la popolarità nei panni di Ragnar nella serie tv Vikings. Ha inoltre partecipato ad altri film come C’era una volta Steve McQueen, Dreamland e La battaglia di Long Tan. Nel cast c’è anche Paula Patton, attrice statunitense che ha recitato in film del calibro di Dèjà vu – Corsa contro il tempo, Riflessi di paura, Mission Impossible – Protocollo fantasma e Disconnect.

Da segnalare ancora la presenza di Toby Kebbell, che ha recitato in Alexander, Match Point, Prince of Persia – Le sabbie del tempo e La furia dei titani, e di Ben Foster, che abbiamo potuto ammirare in film come The Punisher, Hostage, X-Men – Conflitto finale, Quel treno per Yuma e 30 giorni di buio.

La trama del film Warcraft: L’inizio, l’alleanza tra mondo magico ed esseri umani per sconfiggere gli orchi

In Warcraft: L’inizio, il pianeta di Draenor è ormai in rovina e il perfido Orco stregone Gul’dan, interpretato da Daniel Wu, che ha corrotto la sua razza, vuole portare l’Orda degli Orchi ad Azeroth. Per aprire il portale verso il nuovo mondo, Gul’dan ha bisogno del sacrificio di sangue dei Draenei. Il capo del clan dei Lupi Bianchi, Durotan (Tony Kebbell), decide di unirsi alla milizia, anche se non si fida di Draenor.

Gul’dan intanto salva il figlio di Durotan e Draka, mentre gli Orchi mettono a ferro e fuoco Roccavento. Anduin Lothar (Travis Fimmel), messo in allarme dalle parole del mago Khadgar, convince il re a chiedere l’intervento del mago Medivh (Ben Foster), che riesce ad uccidere gli orchi indemoniati e cattura Garona (Paula Patton), a sua volta schiava di Gul’dan.

Durotan e l’Orda attraversano il portale, ma il capo dei Lupi Bianchi capisce che il potere oscuro di Gul’dan potrebbe corrompere e distruggere anche il nuovo mondo. Durotan e l’amico Orgrim (Robert Kazinsky) chiedono aiuto agli umani. Il mago Khadgar capisce che Gul’dan è riuscito ad aprire il portale grazie all’aiuto di qualcuno che si trovava già ad Azeroth.

Elfi e nani si rifiutano di collaborare, così gli umani stabiliscono un’Alleanza che farà fatica a reggere l’onda d’urto delle truppe di Gul’dan. Riescono però a sopravvivere grazie alla magia di Medivh, Lothar e Garon, per fare infine una scoperta terrificante sul potentissimo mago.