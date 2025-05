L’Olanda ha negato nuovamente l’estradizione in Italia del 26enne – cittadino olandese, ma originario del Nordafrica – Washi Laroo accusato di aver appiccato un incendio a Milano nel quale sono morti tre giovani cinesi rimasti intrappolati dalle fiamme, per il quale dovrebbe sottoporsi al processo a suo carico: il giovane era stato arrestato dalle autorità olandesi su mandato di cattura europeo solamente lo scorso dicembre – dopo la conclusione delle indagini per il rogo del settembre precedente – e da qual momento l’Olanda ne avrebbe sempre negata l’estradizione e – addirittura – il trasferimento temporaneo legato alle indagini per alcuni accertamenti irripetibili.

Dietro alla risposta negativa da parte delle autorità olandesi all’estradizione di Washi Laroo – spiega una nota citata da alcuni media – ci sarebbe la constatazione del pessimo stato delle nostre carceri definite “inumane” per i noti problemi di “sovraffollamento”, oltre che “inadeguate” dal punto di vista strutturale e con un eccessivo numero di “suicidi”: tesi che trova riscontro – anche nelle parole – nella sentenza di condanna dell’Italia del 2013 da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo; mentre Amsterdam ha anche precisato che il trasferimento avverrà solo nel caso in cui l’Italia riesca a garantire al 26enne condizioni detentive rispettose.

Di cosa è accusato Washi Laroo: arrestato in Olanda dopo aver appiccato un rogo a Milano e ucciso tre persone

Facendo ora un passo indietro, è bene ricordare che le accuse mosse contro Washi Laroo sono relative a quel rogo appiccato il 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano: nell’incendio morirono – per pura fatalità – tre giovani turisti (un 17enne, un 18enne e un 24enne) ai quali il proprietario aveva offerto riparo nel corso della notte in attesa che trovassero una struttura ricettiva e presto gli inquirenti erano riusciti a risalire – oltre che ovviamente al 26enne che nel frattempo era tornato in Olanda – a due cinesi poi arrestati.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, i due organizzarono l’incendio – poi appiccato da Washi Laroo – per vendicare un debito da 50mila euro che il proprietario dello showroom aveva nei loro confronti: il 26enne – nel frattempo – era finito anche sotto la lente degli inquirenti olandesi a causa di diversi reati commessi durante la sua permanenza; da Milano si pensa di procedere con il giudizio immediato e resta fermo il fatto che in ogni caso – con o senza estradizione – sconterà le dovute pene in un carcere olandese.