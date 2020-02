Wat Khao Chong Kaeo/ Il tempio buddista con le scimmie selvatiche (Pechino Express)

Il viaggio di “Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente” prosegue con la seconda tappa. I concorrenti ripartiranno da Surat Thani per raggiungere Hua Hin, ma poi passeranno per Wat Khao Chong Kaeo, tempio buddista conosciuto per le scimmie selvatiche che dimorano sulle sue scale. Si trova a Prachuap Khiri Khan, dove si trovano ancora zone e spiagge tranquille rispetto alla più nota Hua Hin. È una cittadina “integra” e pulita, caratteristica. Il golfo pieno di pescherecci è una cartolina. Questo posto non ha conosciuto il sex business, è fuori dalle rotte del turismo di massa, quindi è un posto ideale anche per le famiglie. L’atmosfera è ben diversa dall’affollata Bangkok: qui ci sono lunghi tratti di costa incontaminata, templi arroccati sulla sommità delle montagne e cascate nascoste nella giungla tropicale. Ma il tempio Wat Khao Chong Kaeo è sicuramente una delle attrazioni caratteristiche. Salendoci la mattina, si può assistere ad un’alba spettacolare, ma anche la sera offre punti di vista interessanti della città. Caratteristica è la presenza delle scimmie selvatiche che si incontrano sul percorso.

WAT KHAO CHONG KAEO, IL TEMPIO BUDDISTA E LO SPETTACOLO DELLA BAIA

Il tempio Wat Khao Chong Kaeo non è famoso in tutto il mondo solo per la sua architettura e la sua importanza storica, ma anche per degli inquilini speciali. Li trovate sulle scalinate, sulle mura è non solo: ci riferiamo alle scimmie selvagge, che però sono mansuete. In rete ci sono centinaia di recensioni di persone che hanno avuto modo di visitare il tempio e apprezzarne la bellezza, godendosi poi lo splendido panorama. Ma molti consigliano di gestire bene le energie per arrivarci: bisogna camminare lentamente per non affaticarsi. Così poi si hanno le energie necessarie per godersi lo spettacolo della baia dall’alto. Sono circa cento i gradini da salire per raggiungere il tempio in cima alla collina. Si può godere della compagnia delle scimmie selvagge, che amano fare “amicizia” con i turisti e in qualche caso appropriarsi dei loro oggetti. Una volta saliti in cima comunque ci si può rilassare. All’interno del tempio c’è un padiglione dove potersi sedere e godere del vento che soffia sulla montagna. Poi ci si può affacciare e godere della vista, approfittando della fresca brezza.

