Water senza acqua/ Il progetto della fondazione di Bill e Melinda Gates (Chi vuole essere milionario)

Nella puntata Chi vuole essere milionario di oggi 19 febbraio 2020 condotto da Gerry Scotti viene chiesto al concorrente di soli 18 anni in quale progetto ha investito la fondazione benefica di Bill e Melinda Gates. Tra le opzioni vengono presentate queste possibili risposte: a) water senza acqua b) aerei senza sedili c) doccia con la polvere d) cibo senza scadenza. In effetti può sembrare strano ma l’inventore di Microsoft vuole rivoluzionare ancora una volta il mondo e lo vorrebbe fare creando dei water funzionanti senza acqua. Secondo Bill Gates il passaggio dai bagni tradizionali ai modelli senza acqua potrebbe avere l’impatto nella società che ha avuto nella storia l’avvento della sua Microsoft. Questa innovazione permetterebbe di limitare le carenze igieniche che secondo la Fondazione ogni anno uccidono 500mila bambini al di sotto dei cinque anni d’età. Tra la produzione e la diffusione in larga scala del water senza acqua la Fondazione stima la necessità di investimento pari a 400 milioni di dollari. L’idea sarebbe quella di sostituire l’acqua con delle soluzioni chimiche.

