Waterworld, film su Italia 1 con Kevin Costner

Domenica 16 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1 alle ore 14:20, il film di fantascienza del 1995 Waterworld. La pellicola è distribuita da UIP – CIC Video e prodotta da Gordon Company, Davis Entertainment e Licht/Mueller Film Corporation, con la regia affidata a Kevin Reynolds.

Il regista, nonostante una passione per il cinema, ha inizialmente conseguito una laurea in legge. Tuttavia, attratto dal mondo della regia, ha presto abbandonato la carriera legale per iscriversi a una scuola di cinema. Proprio in quegli anni conosce Kevin Costner, con cui stringe una solida amicizia e inizia una fruttuosa collaborazione, realizzando film di successo come Robin Hood – Principe dei ladri.

Kevin Costner è l’attore principale e anche coproduttore del film, vincitore del Premio Oscar nel 1991 come miglior regista per il film western Balla coi Lupi. Tra i suoi lavori più recenti si ricordano Horizon: An American Saga Capitolo I e II.

La protagonista femminile del film Waterworld è Jeanne Tripplehorn, attrice nota per la sua partecipazione a pellicole come Gloria Bell e Crazy on the Outside. Nel cast, figurano inoltre Tina Majorino, Doug Spinuzza, Dennis Hopper e Chaim Girafi.

La trama del film Waterworld: un futuro post-apocalittico con uomini mutanti dotati di branchie

Waterworld è ambientato nell’anno 2468. Il cambiamento climatico ha innalzato il livello del mare, che ha sommerso gran parte delle città.

Mariner (Kevin Costner) è un mutante con branchie e piedi palmati e la sua missione è trovare Dryland, un pezzo di terra rimasto intatto nonostante la catastrofe globale. Durante i suoi spostamenti, Mariner giunge in un insediamento galleggiante dove incontra Helen (Jeanne Marie Tripplehorn), e la giovane Enola (Tina Majorino).

Enola ha tatuata sulla schiena una mappa che si crede possa indicare il percorso per raggiungere Dryland. Quando Mariner arriva sull’atollo, gli abitanti lo accolgono con sospetto a causa della sua natura mutante. Decidono di rinchiuderlo in una gabbia, con l’intenzione di condannarlo a morte, nonostante il capo della comunità si mostri contrario a questa decisione. Tuttavia, l’atollo subisce un attacco da parte degli Smoker, un gruppo di predoni guidati dal loro leader, Diacono. Il loro obiettivo è rapire Enola, poiché il tatuaggio che porta su di sé contiene indizi cruciali per raggiungere Dryland.

Durante il caos dell’assalto, Helen decide di liberare Mariner, ma pone una condizione: in cambio della libertà, lui deve proteggere sia lei che Enola. Inizialmente, Mariner nutre una forte diffidenza nei confronti di Helen, ma progressivamente inizia a comprenderla meglio, riconoscendo in lei e in Enola due persone di animo gentile. Uniti dall’obiettivo comune di raggiungere Dryland, il gruppo si confronta con numerosi ostacoli lungo il cammino, tra cui la costante minaccia rappresentata dagli Smoker.