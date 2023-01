Waterworld/ Su Italia 1 il film con Kevin Costner e Dennis Hopper

Waterworld, film di Italia 1 diretto da Kevin Reynolds

Waterworld è un film a metà tra l’avventura e la fantascienza, va in onda oggi, 8 gennaio, a partire dalle 14,30 su Italia 1. La regia è di Kevin Reynolds, mentre gli interpreti principali sono: Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper, Tina Majorino, Michael Jeter e Gerard Murphy. Il regista aveva già diretto il protagonista Kevin Costner nei film Fandango e Robin Hood. Le Musiche di Waterworld sono affidate a James Newton Howard, un grande compositore americano, candidato 9 volte agli Oscar e 5 ai Golden Globe.

Ha scritto la colonna sonora di molti film quali: Pretty woman, Scelta d’amore, Il matrimonio del mio migliore amico, Junior, Alive, Collateral, King Kong, The Interpreter e tanti altri. Le riprese del film si sono svolte tra le Hawaii e la California e viste le tante difficoltà incontrate durante la lavorazione, il budget aumentò notevolmente, diventando così uno dei film più costosi mai girati sino ad allora.

La pellicola Waterworld non ha riscontrato molto successo negli Stati Uniti, mentre andò molto meglio negli altri Paesi, compresa l’Italia. È stato candidato all’Oscar come miglior sonoro, ma ha ricevuto anche 4 Razzie Award: peggior film, peggior regista, peggior attore e peggiore attore non protagonista. Il tatuaggio della bambina, vero oggetto del desiderio di tutti, è scritto in caratteri cinesi tradizionali e rappresenta le coordinate di latitudine e longitudine del monte Everest.

Waterworld, la trama del film

La narrazione della vicenda di Waterworld si svolge nel futuro e precisamente nel 2468 in un momento post-apocalittico. Il mutante Mariner con branchie e piedi palmati attraversa il mare in cerca di Dryland, un appezzamento di terra rimasto intatto anche dopo la terribile catastrofe che ha colpito il Pianeta. Infatti la Terra ha subito una grande trasformazione a causa dell’aumento della temperatura atmosferica, i ghiacciai si sono sciolti e il livello del mare si è sollevato e quasi tutte le città sono state sommerse costringendo i pochi abitanti sopravvissuti a vivere galleggiando. Durante il suo percorso in mare, Mariner incontra Helen e la piccola Enola, in una città atollo. La bambina ha un tatuaggio sulla schiena che raffigura la mappa per raggiungere Dryland. Gli abitanti dell’atollo, purtroppo, non vedono di buon occhio Mariner, in quanto è un mutante e decidono di ucciderlo, nonostante il parere contrario del capo della comunità. Nel momento in cui sta per essere giustiziato, sull’atollo arriva un gruppo di pirati e il loro capo Diacono. L’intento è quello di rapire la piccola Enola perché vorrebbero arrivare a Dryland seguendo le indicazioni del suo tatuaggio. Grazie al disordine provocato, Helen riesce a liberare Mariner e a convincerlo a fuggire con lui insieme ad Enola. Inizialmente il mutante è scettico nei confronti delle due donne, ma poi si ravvede e apprezza la loro gentilezza e cortesia. Comincia così un lungo viaggio alla ricerca della terra tanto sognata, dove saranno costretti ad affrontare tanti ostacoli perché i pirati sono sempre intenzionati a rapire la piccola.

