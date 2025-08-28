Watson 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione: c'è un arrivo spiazzante ma ascolti flop frenano Mediaset: cosa sappiamo e la scelta della rete

Sta andando in onda l’ultima puntata di Watson la fiction statunitense trasmessa da Canale 5 in prima serata che ha protagonista principale il collaboratore di Sherlock Holmes, John Watson, interpretato da Morris Chestnut. Tuttavia in molti si chiedono se Watson 2 si farà ed è possibile dare una risposta netta e chiara e tale domanda: Watson 2 si farà, e già stato annunciato quando andrà in onda in Patria e soprattutto sono trapelate le prime anticipazioni Watson 2.

Le anticipazioni Watson 2, infatti, svelano che nella prossima stagione ci sarà un clamoroso colpo di scena. La serie continuerà ad essere incentrata sulla figura del dottor John ed il cast sarà completamente confermato ma tuttavia ci sarà un arrivo, o meglio un ritorno, inaspettato verrà a galla che Sherlock Holmes non è morto, il popolare e iconico investigatore nato dai romanzi di Sir Arthur Conan Doyle entrerà nel cast dei personaggi creando dinamiche e movimentando la trama. È stato annunciato, anche, chi sarà l’attore a ricoprire il ruolo di Sherlock Holmes: Robert Carlyle.



Watson 2 torna in onda in Italia? Ascolti flop frenano Mediaset: la decisione

Tuttavia mentre la CBS ha annunciato che Watson 2 si farà e l’inizio dei lavori per la seconda stagione non è chiaro se la seconda stagione andrà in onda in Italia. Gli ascolti flop ben al di sotto delle aspettative, infatti, freno non poco Mediaset che difatti ha deciso di ‘sbarazzarsi’ prima del previsto delle fiction mandando in onda tre episodi a puntata. Partita con una media di 1.387.000 spettatori per uno share del 12.2%, la seconda puntata è crollata al 10,6% di share con 1 milione e 278mila spettatori. Numeri troppo bassi per ipotizzare il ritorno in onda della fiction statunitense nella prossima estate anche se va ammesso che al momento Mediaset non ha preso nessuna decisione. Questa sera si concluderà dunque il ciclo di Watson la fiction statunitense trasmessa su Canale 5 con un finale ricco di suspence e tensione, le anticipazioni dell’ultima puntata svelano che il protagonista infatti dovrà cercare di salvare la vita ai suoi colleghi.