"Watson": quante puntate sono, trama e cast della nuova serie in onda da stasera su Canale 5 e ispirata all'iconico braccio destro di Sherlock Holmes

Watson, trama della nuova serie in onda da stasera su Canale 5

Questa sera, martedì 19 agosto 2025, prende il via in prima serata su Canale 5 la nuova serie tv Watson a partire dalle ore 21.20 circa, creata da Craig Sweeny e prodotta dall’emittente americana CBS. La serie, che regalerà grandi emozioni al pubblico di Canale 5 nel corso delle prossime serate, va in onda in prima visione ed è ispirata alle opere letterarie di Arthur Conany Doyle e al personaggio di Watson, braccio destro di Sherlock Holmes.

Entrando nella trama della serie, riportata sul sito di Mediaset Infinity, la narrazione prende il via in un lasso temporale specifico: sono passati ormai circa 6 mesi dalla morte del celebre investigatore, per mano di Moriarty, e la vita di John è profondamente cambiata.

Dopo quanto successo, infatti, il protagonista riprende in mano la sua professione di medico e apre in Pennsylvania, a Pittsburgh, una clinica chiama Holmes Clinic presso cui si prende cura di pazienti che presentano problematiche insolite e misteriose. Ma la vita del medico cambia improvvisamente quando si scopre che Moriarty è ancora vivo e per il protagonista si aprirà un nuovo capitolo della sua storia.

Watson: quante puntate sono, trama e cast della serie

Watson, la nuova serie di Canale 5 in onda a partire da questa sera, martedì 19 agosto 2025, è una rivisitazione in chiave contemporanea di un grande classico della letteratura come Sherlock Holmes, una delle più amate detective stories. A vestire i panni di Watson, l’amato braccio destro del celebre investigatore, è l’attore Morris Chestnut; nel cast troviamo anche attori come Eve Harlow, Peter Mark Kendall, Ritchie Coster, Inga Schlingmann e Rochelle Aytes.

Ma quante puntate sono di Watson? La serie televisiva è composta da 13 episodi e, nella prima puntata in onda questa sera su Canale 5, verranno trasmessi i primi 3 episodi a partire dalle ore 21.20, intitolati rispettivamente Un nuovo inizio, Giubbe rosse e Aspettando la battuta finale.

