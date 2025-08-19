"Watson", la serie statunitense debutta su Canale 5: ecco dov'è stata girata

Questa sera, martedì 19 agosto, su Canale 5 debutterà la serie tv Watson, che ha già debuttato lo scorso gennaio negli Stati Uniti, ottenendo un grande successo, tanto da essere stata riconfermata per una seconda stagione. La serie mistery è basata sui libri di Sir Arthur Conan Doyle, ed è caratterizzata da una trama che unisce le investigazioni con il “medical drama”. Lo show inizia sei mesi dopo la morte del detective Sherlock Holmes, ucciso da Moriarty alle Cascate Reichenbach. Da lì, John Watson (Morris Chestnut) dovrà imparare a vivere da solo, motivo per il quale decide di riprendere la sua carriera medica come direttore della Holmes Clinic a Pittsburgh, in una struttura specializzata in malattie rare.

"Cristina Mazzotti sequestrata da dilettanti"/ Carlo Galli: "Ero con lei, sapevano perfettamente chi fosse"

Successivamente, però, scopre che Moriarty è ancora vivo, mettendolo di nuovo fronte al suo passato. Ma, quale sono state le location delle riprese? Il grosso della produzione si concentra in Canada, a Vancouver, e in particolare ai Bridge Studios di Burnaby, dove sono stati ricreati gli interni della Holmes Clinic e altri ambienti cruciali, mentre l’Università della British Columbia con l’Irving K. Barber Learning Centre offre la facciata dell’ospedale.

Cristina Mazzotti, prima donna rapita in Italia: cosa successe/ Il sequestro e la morte nella buca-prigione

Watson arriva su Canale 5: le location della serie

Per dare maggiore credibilità all’ambientazione della serie “Watson“, poi, la troupe ha girato alcune giornate a Pittsburgh, riprendendo scorci autentici della città. Il Roberto Clemente Bridge, chiuso al traffico per le riprese, è uno degli scenari più riconoscibili, mentre quartieri come Strip District e Lawrenceville appaiono anche in alcune puntate. Infine, le Cascate di Reichenbach in Svizzera, che richiamano il mito letterario della caduta di Holmes, sono state usate come cornice spettacolare e simbolica all’avvio della trama.