Watson storia vera? Sir Arthur Conan Doyle a chi si è ispirato per Sherlock Holmes: l' incredibile vicenda reale, Chi è il dottor Joseph Bell

Watson storia vera? A chi si ispirò sir Arthur Conan Doyle per i personaggi di Sherlock Holmes

A partire da questa sera e per le prossime cinque serate su Canale 5 andrà in onda la fiction Watson ispirata al celebre braccio destro del detective Sherlock Holmes. Era il lontano 1887 quando sir Arthur Conan Doyle pubblicò A study in Scarlet il primo romanzo in cui appare il leggendario e iconico investigatore. Nel corso dei decenni le rivisitazioni in romanzi, serie, film e fiction sono stati tantissimi fino all’ultima in ordine un sequel in chiave contemporanea che racconta cosa ne è stato di Watson dopo la morte dell’amico di sempre. Tuttavia in molti si chiedono se Watson è una storia vera se Sherlock Holmes e tutti gli altri personaggi sono realmente esistiti e la risposta, contrariamente a quanto si può pensare, non è un ‘assolutamente no’.

Sir Arthur Conan Doyle, giovane medico con ambizioni letterarie, ha sempre dichiarato che il suo Sherlock Holmes e tutti i personaggi che gli gravitano attorno sono personaggi di finzione frutto della sua fantasia. E sicuramente Watson storia vera non lo è in senso stretto, nell’800 non è esistito nessun detective di nome Sherlock Holmes e nessun collaboratore di nome John Watson. Tuttavia lo scrittore per delineare questi personaggi si ispirò a persone che sono esistiti realmente. Come riporta il magazine online Meer se qualcuno crede che Sherlock Holmes, o John Watson, sia realmente esistito non ha tutti i torti perché Conan Doyle si ispirò ad una persona reale: il dottor Joseph Bell.



Chi è Joseph Bell, il medico a cui si ispirò Arthur Conan Doyle per Sherlock Holmes, Watson fiction Canale 5

In molti sanno che sir Arthur Conan Doyle oltre ad essere uno degli scrittori più importanti e prolifici dell’800 era anche un giovane medico prima di dedicarsi a tempo pieno alla sua passione per la scrittura. In pochi invece sanno che da giovane fu assistente del dottor Joseph Bell e che proprio a lui si ispirò nel tratteggiare il personaggio di Sherlock Holmes. Nato ad Edimburgo nel 1837 e morto il 4 ottobre del 1911. Chirurgo e insegnante di medicina per il suo piglio ed il suo temperamento somiglia molto al celebre investigatore, Watson fiction Canale 5.

Bell fu consulente di Scotland Yard e venne incaricato delle indagini medico-legali anche sul caso di Jack Lo Squartatore. Da tutti descritto come coltissimo, profondamente religioso e conservatore fu definito soprattutto un genio deduttivo. E, invece, Watson a chi si ispira? Elementare, proprio a sir Arthur Conan Doyle che fu scelto come suo assistente da Bell e che considerava il suo allievo prediletto. Ecco dunque perché si può considerare Watson storia vera.

