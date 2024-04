Wax: “Adesso la mia musica è più matura”/ “Dall’esperienza ad Amici 22 sono cambiato…”

Wax, percorso ‘rinnovato’ con il nuovo singolo ‘Primo al mondo’

Ad Amici 22 abbiamo visto brillare la stella di Wax; genio e sregolatezza potremmo dire, un talento e una passione per la musica che spesso sono risultati la forma prediletta per dare sfogo ai suoi bisogni, umori e storie di vita. Dopo un periodo di assiduo lavoro, è uscito il suo nuovo singolo “Primo al mondo” e per l’occasione il cantante si è concesso un’ampia intervista per Tgcom24.

“Perchè il singolo ‘Primo al mondo’ sancisce un nuovo percorso? La musica va a periodo, così come la vita. Questo è un nuovo periodo della mia vita e ne consegue che anche la musica cambi”. Inizia così l’intervista di Wax per il portale di informazione; il cantante ha spiegato come il nuovo progetto discografico rappresenti anche una sorta di nuovo percorso introspettivo, veicolato proprio dalla passione per la musica: “Credo che oggi la mia musica sia più matura ma soprattutto più sincera rispetto a tutto quello che ho fatto sentire fino adesso”.

Wax: “Ora faccio musica in maniera diversa…”

Wax – sempre nell’intervista per Tgcom24 – ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a considerare il suo nuovo singolo il ‘via’ ad un nuovo percorso di vita. “Il mio è uno stato d’animo; questa musica l’ho fatta in maniera diversa. Quando cominci a lavorare al fianco di persone che hanno molti anni di esperienza hai modo di apprendere molte cose e capire alcuni parametri in più di come si evolve la musica”. Su quanto sia cambiato rispetto all’esperienza vissuta ad Amici 22, il cantante ha invece spiegato: “Sono sicuramente più consapevole di me stesso, mi conosco un po’ di più rispetto a come ero prima… E lo stesso vale per la musica”. Wax ha poi aggiunto: “Se mi pento di qualcosa guardando al passato? Non mi è piaciuto come magari mi sono rapportato in quel momento alla musica, ma non lo rinnego perchè è stato comunque un momento di formazione per me”.

Sul carattere fumantino messo in mostra durante il percorso ad Amici, Wax ha spiegato: “Se ho lavorato anche su quello? Certo, ho limato alcuni comportamenti e alcuni atteggiamenti nei confronti della musica e sono molto soddisfatto per quello che è venuto fuori con questa canzone”. Il cantante ha poi concluso l’intervista per Tgcom24 volgendo lo sguardo agli obiettivi a breve termine. “Dopo questo singolo c’è la speranza di un Ep prima dell’estate che mi possa far fare un tour estivo”











