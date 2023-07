Wax: “Ai casting dissi ‘buongiorno signorine’, ma c’era Maria…”/ “L’ho ringraziata ogni giorno!”

Wax, esordio da dimenticare ad Amici 22: la “lite” con Maria De Filippi

L’ultima anna di Amici di Maria De Filippi è stata ancora una volta ricca di emozioni e arte. Tra i tanti giovani che sono riusciti a mettersi in mostra tra prove, sfide ed esami, è evidente quanto Wax sia stato tra gli assoluti protagonisti. Al di là del percorso di crescita del giovane rapper, la sua indole e il carattere “fumantino” hanno spesso attirato la curiosità dei fan. In particolare, spesso durante la trasmissione il giovane ha ricordato un aneddoto riferito alle audizioni e che riguardava in maniera diretta anche Maria De Filippi.

Nonostante i ripetuti riferimenti, Wax non ha mai raccontato cosa fosse successo con Maria De Filippi alle audizioni di Amici 22. Finalmente però – come riporta BlogTivvu – intervenuto nel programma youtube “Dimmi di te” di Lorella Cuccarini, il giovane rapper ha deciso di svelare la diatriba avuta al suo esordio nella scuola più seguita d’Italia. Tutto sarebbe partito da un approccio – a suo dire – arrogante nel momento delle audizioni: “Ho salutato: ‘Buongiorno signorine’. C’era Maria, non era molto educato. Comunque, io mi sentivo già a casa, infatti mi sono tolto subito le scarpe. Poi di solito ti fanno le domande, da dove vieni, cosa fai… Io in maniera prepotente, un po’ da sfacciato, ho detto: ‘Ora devo rispondere a queste domande?’”

Wax, il supporto di Maria De Filippi nel corso di Amici 22: “Per me c’era sempre…”

Proseguendo nel racconto – riportato da BlogTivvu – Wax ha spiegato a Lorella Cuccarini come alle sue parole “spocchiose” Maria De Filippi abbia reagito in maniera piuttosto stizzita. “Guarda, sinceramente, a uno che mi risponde in questa maniera, non lo faccio neanche continuare a cantare”. A quel punto però, il giovane ha detto di essersi prontamente scusato trovando l’immediata comprensione della conduttrice. I casting di Amici 22 si sono dunque conclusi con tanto di complimenti da parte di Maria De Filippi per la sua canzone, il resto chiaramente è noto a chi ha seguito il programma.

Nel prosieguo dell’intervista di Wax a Dimmi di te – programma youtube di Lorella Cuccarini – l’ex allievo di Amici 22 si è soffermato ulteriormente sul rapporto con Maria De Filippi. Il giovane ha sottolineato quanto la conduttrice sia stata una figura fondamentale nel suo percorso: “Io stimo Maria da sempre, è una persona dritta, concisa e anche delicata; potevo farmi vedere da lei, come ero fatto veramente”. Wax ha poi continuato: “…L’ho ringraziata ogni giorno, mi ha dato una mano; quando avevo un problema in casetta con gli altri, c’era sempre lei. Le ho dedicato la cover della canzone di Giorgio Gaber ed è stato bellissimo, sprizzavo gioia!“











