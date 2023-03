Wax, chi é il concorrente Amici 2023?/ Accusato di autotune: chi lo inchioda

Amici 22 serale 2023, Wax al canta avvalendosi de

Si fa a dir poco infuocata la competizione targata Amici 22 serale 2023, con Wax che é tacciato di fare uso e abuso di autotune, da parte di Rudy Zerbi. Quest’ultimo, insegnante di canto, in occasione della prima puntata dell’attesa sfida serale di Amici 22, vuole il confronto sul palco tra il pupillo Aaron Cenere e Wax, per dimostrare la manifesta superiorità del primo in quanto cantante. La prova della sfida voluta dal talentscout contro la squadra competitor -che per il canto é capeggiata da Arisa– in un rvm di Zerbi taccia Wax di fare uso di effetti speciali sul palco, destinato ad accendersi per la fase Amici 22 serale 2022 in partenza il 18 marzo 2023 con la prima puntata. Ma chi é Wax?

Al secolo Matteo Lucido, il cantautore é un allievo promosso ad Amici 22 da Arisa, residente a Milano e classe 2002. Si direbbe un superstite della strada, sua maestra di vita. Come nella descrizione di sé ad Amici 22, la passione per la musica di Wax nasce “da piccolo quando suonava il violino, per poi cantare con il fratello in cameretta”. Diplomatosi al liceo scientifico Virgilio di Milano, è legato alla sua famiglia che non gli fa mai mancare nulla, neanche la sofferenza. Il fratello é una sorta di suo migliore amico. La madr invece è una pittrice, nonostante abbia studiato economia.

Il percorso del concorrente ammesso alla competizione targata Amici 22 serale 2023 sarebbe compromessa alla prima puntata della nuova fase del talent. Gli spoiler TV vedono il cantautore finire a rischio eliminazione al termine della seconda manche del primo appuntamento serale di Amici 22. Tuttavia, al talent show, l’influencer cantante attivo su Instagram con oltre 113mila follower segna il successo del rilascio di diversi inediti, quali Turista per sempre, Ballerine e guantoni e Grazie.

L’accusa dell’autotune ad Amici 22 serale 2023

Per il via al serale di Amici 22, Zerbi chiama Wax al guanto, al netto di autotune, outfit speciali, barre in aggiunta ai testi di canzoni originali, movimenti mimati e ogni altro effetto speciale, tutte condizioni che lo sfidato non accetterebbe. Tanto che Wax insieme ad Arisa si paleserebbero intenti a contestare il guanto alla giuria del serale, per annullarlo in puntata, ad Amici 22 serale 2023. Wax non sconfessa l’accusa di avvalersi dell’autotune, software creato dall’Antares nel 1997 per la manipolazione dell’audio, usato in musica per l’intonazione o modifica del suono della voce di un cantante, come il tipico effetto robotico dei trapper e rapper, nel canto. E anche Arisa chiama Wax ad un guanto, sempre contro Aaron, e a prova di padronanza scenica. Prova che entrambi i cantautori si dichiarano disposti a sostenere. Ma chi avrà la meglio?

