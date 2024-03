Wax choc: “Dopo Amici mi sentivo completamente solo”/ “Sono caduto nella mia ombra”. E su Angelina Mango…

Wax racconta le difficoltà dopo Amici 22: “Sono caduto nella mia ombra”

In un’intervista a Vanity Fair, Wax, l’eclettico talento scoperto nel celebre programma televisivo Amici, ha svelato il suo percorso di rinascita e auto-riflessione dopo l’esperienza travolgente sul palco. “Una volta fuori da una macchina così gigantesca mi sono sentito invincibile, come Hulk,” ha raccontato Wax, rivivendo quei momenti di trionfo e gloria che lo hanno reso una figura amata dal pubblico. Tuttavia, il successo ha portato con sé anche un’ombra, un momento di solitudine in cui ha dovuto fare i conti con se stesso e con le sue paure.

“Mi sentivo completamente solo, come se avessi vissuto un’esperienza che gli altri non potevano comprendere non avendola vissuta sulla loro pelle,” ha confessato. Eppure, fortunatamente, ha trovato conforto nelle persone che gli stavano intorno, coloro che hanno creduto in lui e che hanno fatto la differenza nel suo percorso.

La musica, per Wax, è stata una fida compagna lungo questo viaggio interiore. “Un modo per non cadere nella tristezza. Un anti-stress,” ha sottolineato. Ma nonostante la passione e l’impegno, ha ammesso di temere il fallimento nella sua carriera musicale, il timore che il suo messaggio non venga compreso. Tuttavia, una certezza lo accompagna sempre: l’amore e il sostegno della sua famiglia.

“Sogna Sanremo?” gli è stato chiesto. “Sono cose che penso che ciascun artista vorrebbe stringere un giorno tra le mani,” ha risposto, rivelando un desiderio comune a molti nel mondo della musica italiana. Sull’onda di questo tema, Wax ha anche commentato la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024, mostrando rispetto e ammirazione per il suo talento. “Sì, le ho fatto i complimenti perché è stata bravissima. Dopo quello che abbiamo passato l’anno scorso era inevitabile”, ha detto alla fine dell’intervista. E mentre il futuro lo attende con incertezza, una cosa è certa: la musica sarà sempre il suo rifugio e la sua guida nel percorso della vita.

