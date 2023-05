Wax, dedica “romantica” per Angelina ad Amici 22/ Canta a pochi centimetri da lei e..

Semifinale ricca di emozioni ad Amici: la dedica di Wax ad Angelina

Grandi emozioni ad Amici di Maria De Filippi durante la semifinale di questa edizione. Ebbene nel corso della puntata il cantante Wax ha regalato un’esibizione intensa e struggente, con una dedica davvero speciale ad Angelina. Il ragazzo ha interpretato uno dei brani di maggiore successo di Samuele Bersani, dal titolo En e Xanax, una canzone che racconta la storia di due giovani che soffrono di una potente ansia, al punto che il cantante li identifica con il nome di due farmaci.

Nella puntata in onda su Canale 5, quindi, Wax si rivolge ad Angelina mentre interpreta il brano ed è a lei che si avvicina, continuando a cantarle a pochi centimetri dal volto. A fine esibizione la conduttrice Maria De Filippi ha ribadito – a scanso di equivoci – che i due sono molto amici e che a non c’è nulla di più.

Wax, dedica ad Angelina ad Amici, Maria De Filippi fa alcune precisazioni: “Sapevamo tutto ma devo precisare che…”

“Noi sapevamo di questa dedica“, ha precisato la conduttrice nella semifinale di Amici. Una dedica che ha sconvolto il pubblico e i fan dei ragazzi, letteralmente in preda all’entusiasmo durante l’esibizione. Così la De Filippi ha voluto sottolineare il vero intento di Wax, mettendo le mani avanti con i telespettatori a casa. “Altrimenti la gente a casa fantastica, per cui devo ribadire una cosa, spiegare che esiste anche l’amicizia. Esiste e questa è una cosa bella…”, le parole di Maria De Filippi in puntata. Emozionantissima, naturalmente, anche Angelina, che non ha nascosto la commozione e gli occhi lucidi per il bel gesto di Wax.

